Carceri, incendi e rivolte da nord a sud: a Foggia detenuti tentano la fuga

Stoviglie sbattute contro le grate in ferro delle finestre sbarrate, grida, fischi. L'onda lunga del Coronavirus arriva nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. I carcerati chiedono più tutele per la salute, ma allo stesso tempo contestano anche le misure restrittive contenute nell'ultimo decreto approvato dal governo: isolamento per i detenuti sintomatici e obbligo di svolgere i colloqui in modalità telefonica o video. Il decreto inoltre limita i permessi e la libertà vigilata.

La protesta nel carcere di Modena

La protesta più violenta è scoppiata nel carcere di Modena, dove ieri pomeriggio l'istituto penitenziario è stato devastato dal fuoco e dai vandalismi. Tre detenuti hanno perso la vita, ma a quanto pare per motivi non legati alla sommossa. Secondo fonti dell’amministrazione penitenziari sui cadaveri non sarebbe stato registrato alcun segno di lesioni. Due decessi, infatti, sarebbero riconducibili a uso di sostanze stupefacenti, mente un terzo detenuto è stato rinvenuto in stato cianotico. Nel tardo pomeriggio, dopo l'irruzione dei reparti antisommossa, è stato allestito un punto medico avanzato, con una tenda gestita da medici e sanitari del 118 Modena Soccorso.

Antigone: "Ai detenuti va spiegato con calma cosa sta accadendo"

"Poco fa abbiamo appreso della morte di un detenuto avvenuta oggi nel carcere di Modena durante le proteste. Non sappiamo cosa sia accaduto ma chiediamo che vi sia una inchiesta rapida. Temevamo che la tensione stesse crescendo negli istituti di pena e temevamo che ciò potesse portare a delle tragedie. Non sappiamo come sia avvenuta la morte, ma ogni episodio di questo tipo è sempre una tragedia". Così Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

"Ribadiamo che, di fronte a una situazione eccezionale come quella che sta vivendo tutto il paese, va spiegato con calma ai detenuti cosa sta accadendo in riferimento alle limitazioni assunte per rispondere all'emergenza coronavirus. Ribadiamo con ancora più urgenza e determinazione che bisogna assicurare loro - in assenza di colloqui visivo - il diritto a comunicare anche giornalmente, telefonando ai propri cari, anche tramite l'utilizzo di skype, nonché la possibilità di uscire in detenzione domiciliare. Vanno assunti tutti i provvedimenti necessari a ridurre la tensione", conclude.

Da Frosinone a Napoli, nelle carceri è rivolta

Altre proteste dello stesso tenore si sono registrate nel fine settimana nelle strutture detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari, Foggia , Poggio Reale e Ariano Irpino. A Pavia due agenti sono stati tenuti sotto sequestro. A Brindisi la protesta è iniziata alle 23 di domenica: dei roghi sono stati appiccati all'interno delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di un gruppi di familiari che si sono radunati nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le rivolte, scrive BrindisiReport, sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui disposta dall'amministrazione, per scongiurare il rischio di contagi all'interno dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle videochiamate.

Foggia, protesta in carcere e tentativo di evasione: il video

Scene guerriglia dentro e fuori il carcere di Foggia dove, da questa mattina, i detenuti di due sezioni della struttura di via delle Casermette (circa 250-300 persone dei 630 soggetti ad oggi ristretti) hanno avviato una violenta protesta contro la decisione di sospendere i colloqui per contenere il rischio contagio da Coronavirus.

La protesta è in atto: all'interno della struttura, la polizia penitenziaria è in affanno per contenere la sommossa; all'esterno decine di pattuglie di polizia e carabinieri giunti in supporto. Un gruppo di detenuti è riuscito a raggiungere il muro di cinta della struttura tentando l'evasione di massa come già accaduto in altre strutture detentive italiane. Feriti nella guerriglia alcuni agenti della Penitenziaria. Non è chiaro quanti detenuti siano riusciti o meno a guadagnarsi la fuga (alcuni sono stati riacciuffati immediatamente dopo la fuga). Appiccato anche un incendio.

"La situazione è incandescente", commenta a FoggiaToday Domenico Mastrulli del Cosp. "Le proteste di stanno diffondendo nelle varie strutture pugliesi e italiane (ieri proteste a Bari, Brindisi, Trani e Foggia). La polizia penitenziaria è storicamente sotto organico. La nostra proposta è quella di richiamare in servizio 7mila unità 'pescando' dal personale pensionato esperto in materia anti-sommossa".

Rivolta a San Vittore

Rivolta di detenuti nel penitenziario di San Vittore a Milano. Verso le 8 del mattino nel terzo raggio alcuni carcerati avrebbero danneggiato gli ambulatori mentre altri, raggiunto il tetto, avrebbero iniziato a bruciare oggetti. Sul posto gli agenti antisommossa. Una protesta dettata dalla sospensione dei colloqui con i familiari legati all'emergenza di Covid 19.

La situazione a Poggioreale

Situazione delicata anche a Poggioreale dove ieri i familiari dei detenuti hanno inscenato una forte protesta ieri chiedendo di liberare i propri congiunti e farli tornare nelle proprie abitazioni per evitare il contagio da Coronavirus. Nello stesso momento più di mille carcerati hanno iniziato a devastare il carcere. Un agente è rimasto ferito. Quattro reparti sono stati distrutti. I danni, secondo NapoliToday, ammonterebbero a 1 milione di euro.

Il sindacato Osapp spiegando che sono stati numerosi i tentativi di mediazione falliti. "I detenuti dell'ala destra del carcere, completamente devastata - spiega il segretario regionale Luigi Castaldo - hanno usato la violenza e l'inciviltà per tentare di sopraffare lo Stato. Per fortuna i ristretti dell'ala sinistra hanno invece mostrato pacificamente il loro dissenso nei confronti della sospensione dei colloqui".

Per Castaldo "la politica del Governo è stata disattenta, inefficace e superficiale di fronte alle tante criticità che vive la Polizia Penitenziaria". "I colleghi - fa sapere - sono accorsi per sedare la rivolta pur stando fuori servizio e quelli che erano in servizio si sono trattenuti con spirito di abnegazione".

Palermo, protesta dei detenuti al carcere dei Pagliarelli

Anche nel carcere Pagliarelli di Palermo le misure sui colloqui previste dal dpcm anti-coronavirus (vanno usate modalità telefoniche o video) sono state la scintilla che ha fatto scatenare le proteste. I carcerati chiedono "indulto o amnistia" per tutelare la loro salute. La direttrice Francesca Vazzana ha tentato di aprire un dialogo con i detenuti per riportare la calma. Caos in viale Regione davanti alla struttura dove i parenti dei detenuti hanno bloccato la strada con cassonetti e pali.

Il carcere di Frosinone messo a ferro e fuoco

Anche il carcere di Frosinone nelle scorse ore è stato messo a ferro e fuoco da un centinaio di detenuti in rivolta per ragioni “in parte riferibili all’Emergenza Coronavirus - si è fatto portavoce Stefano Anastasia, Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale - La preoccupazione per la diffusione del virus in carcere, ma anche la protesta contro le norme di limitazione dei colloqui coi familiari. Però - ha fatto presente - a queste motivazioni se ne aggiungevano altre, relative all’Istituto di Frosinone, in particolare alla fatiscenza dello stesso, alla scarsa assistenza sanitaria e, in generale, al problema del sovraffollamento”.

Celle rese inagibili e detenuti trasferiti

La protesta nel Carcere di Via Cerreto non si è limitata allo sbattimento di oggetti metallici contro le inferriate delle celle.

Sono state occupate, devastate e rese inagibili, infatti, due sezioni del penitenziario frusinate, mandando a fuoco i materassi e in frantumi gran parte delle suppellettili. Intorno alle 23, una volta sedata l’insurrezione, è iniziato il trasferimento dei detenuti a bordo di tre navette.

"Non ci sono state evasioni - ha rassicurato lo stesso garante dei detenuti - né aggressioni e lesioni personali nei confronti di chicchessia". Anastasia ha escluso che ci siano stati contagi all’interno del carcere, dove in serata è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco a supporto delle Forze di Polizia.