Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile

Scuole di ogni ordine e grado chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile 2020. "La sospensione delle attività didattiche viene prorogata fino al 3 aprile in tutta Italia", ha annunciato il premier Giuseppe Conte. E' la decisione del governo che ha esteso i divieti adottati per le zone rosse a tutto il territorio italiano, rendendo di fatto il Paese "zona protetta" nel corso dell'emergenza coronavirus.

Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile 2020

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha appena annunciato l'estensione delle misure di contenimento del #Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sarà un'unica grande zona protetta. La decisione riguarda anche le scuole: le attività didattiche sono quindi sospese in tutto il Paese fino al 3 Aprile". Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annunciando che "già a partire dalle prossime ore forniremo a tutti informazioni più dettagliate, come abbiamo fatto in questi giorni. È una misura dolorosa ma necessaria, che condivido. Mi impegno a stare ancora più vicino a studenti e personale scolastico. Andremo avanti affrontando insieme questa emergenza. Le attività si sospendono - ha concluso - ma #lascuolanonsiferma".

I numeri dell'epidemia da coronavirus hanno spinto il governo a provvedere ad una nuova stretta sulle regole da tenere per contenere il contagio (qui tutti i dettagli). Le nuove misure saranno stasera (lunedì 9 marzo) in Gazzetta Ufficiale e diventeranno operative da martedì 10 marzo.

"Non c'è più tempo. Tutta Italia sarà zona protetta", ha detto il presidente del Consiglio in quello che è senza dubbio l'annuncio più drammatico della sua esperienza di governo. Non più zona rossa, verde o gialla. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovati motivi di salute, di necessità o di lavoro, in tutta Italia. "Sarà possibile l'autocertificazione per la giustificazione degli spostamenti, ma se ci fosse un'autocertificazione non veritiera ci sarebbe un reato", ha precisato Conte.