Coronavirus, Ricciardi: "Ridimensionare l'allarme, 80 su 100 guariscono spontaneamente"

Ridimensionare l’emergenza. È questo l’appello lanciato da Walter Ricciardi dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) durante la conferenza stampa alla Protezione civile a Roma. "Su 100 persone malate, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri ma gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo, di cui il 3% muore" ha spiegato Ricciardi. "Peraltro sapete che tutte le persone decedute avevano già delle condizioni gravi di salute".

Per questo motivo "dobbiamo ridimensionare questo grande allarme, che è giusto, da non sottovalutare, ma la malattia va posta nei giusti termini".

Ricciardi ha dato anche qualche numero sui controlli effettuati nei pazienti a rischio. "L'Oms dice i tamponi vanno fatti solo ai soggetti sintomatici: chi ha tosse, febbre e altri sintomi, ed inoltre se sono stati in determinate zone a rischio. La Francia di questi tamponi ne ha fatti 300, noi 4000. La Gran Bretagna usa una metodica diversa dalla nostra ma ne ha fatti 6000. Va seguito un protocollo rigoroso ed un'unica linea d'intervento".

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della sanità inglese, i tamponi effettuati nel Regno Unito sono 6.795. Le persone trovate positive sono 13, inclusi i 4 cittadini britannici che hanno contratto il virus sulla Diamond Princess.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 25 February 2020, a total of 6,795 people have been tested:



6,782 negative.

13 positive.



All future figures will now include the four cases from the Diamond Princess cruise ship.



▶️https://t.co/CZh5JdyN2Q pic.twitter.com/fNX5HdHuQi