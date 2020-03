Coronavirus, troppi cittadini nei parchi: il Comune di Firenze li chiude

Parchi e giardini pubblici chiusi a Firenze. Lo ha annunciato su Facebook l'assessore all'urbanistica e ambiente del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, con parole ferme. "Il grande afflusso di ieri nei nostri giardini e parchi senza però il rispetto della distanza minima, specie intorno alle aree gioco, ci ha costretti a chiudere i giardini, che da oggi dunque saranno chiusi fino a nuove disposizioni", ha spiegato l'assessore.

In tutta Italia, secondo le disposizioni del governo, non si può uscire di casa se non per validi motivi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. Questa è la regola per tutti, in questi giorni, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ma ci sono alcune eccezioni: si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali per esempio l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. Attenzione però: la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Questa distanza minima non sarebbe stata rispettata nei giardini e parchi di Firenze, secondo quanto scritto dall'assessore Del Re: ecco quindi la decisione di chiuderli.

"L'indicazione - spiega Del Re - è chiara: dovete stare a casa, la situazione è sempre più seria, per cui evitate per piacere di andare anche nei parchi e negli spazi verdi, anche nei prossimi giorni quando tornerà il bel tempo. Se volete portare fuori il vostro cane o fare due passi, fatelo intorno alla vostra abitazione così da non aggregarvi tutti in un medesimo spazio. È un sacrificio per tutti, lo so, ma lo dobbiamo fare tutti insieme per uscire il prima possibile da questa situazione in cui si trova il nostro Paese, la nostra Regione, la nostra Firenze. Uniti ce la faremo, e come ci stanno dicendo i bambini, 'andrà tutto bene'".