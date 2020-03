Coronavirus, i test rapidi che la Spagna ha ordinato dalla Cina "non funzionano bene"

I kit che la Spagna ha ordinato dalla Cina per effettuare test a tappeto sulla popolazione "non rilevano i casi di coronavirus come previsto". È quanto rivela a El Pais una fonte anonima che avrebbe partecipato alle prime prove. Secondo la fonte i test rapidi, prodotti da un'azienda cinese con sede a Shenzhen, non funzionano bene e sarebbero dunque sostanzialmente inutilizzabili. "Hanno una sensibilità del 30%, quando dovrebbe superare l'80%", scrive il giornale citando le sue fonti. E, ha detto un esperto, con "quel valore non ha senso usare questi test".

Coronavirus, come funzionano i test rapidi

I test rapidi, spiega El Pais, funzionano in modo simile ai test di gravidanza: il muco e la saliva prelevati dall'area rinofaringea vengono diluiti e depositati in una cartuccia con una striscia reattiva. Il risultato (positivo o negativo) si ottiene in 10 o 15 minuti. Inizialmente il governo spagolo avrebbe acquistato 340.000 kit per sottoporre ad uno screening di massa operatori sanitari e anziani ricoverati e in un secondo momento altre fasce della popolazione. Solo ieri, riferisce ancora il quotidiano spagnolo, l’esecutivo ha annunciato di aver ordinato più di cinque milioni di test, ma non è chiaro se dallo stesso produttore.

Spagna, contagi crescono ad un ritmo impressionante

In Spagna la situazione sanitaria è drammatica. Le persone positive al Covid-19 sono più di 49mila, le vittime oltre 3600. I casi di contagio aumentano ad un ritmo impressionante: ieri +7457, martedì +6922. La zona di Madrid resta la più colpita con circa 15mila casi e più di 1800 morti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, la situazione globale della pandemia

(Da Worldmeter)

Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths New

Deaths Total

Recovered Active

Cases Serious,

Critical Tot Cases/

1M pop Tot Deaths/

1M pop China 81,285 +67 3,287 +6 74,051 3,947 1,235 56 2 Italy 74,386 7,503 9,362 57,521 3,489 1,230 124 USA 68,573 +362 1,036 +9 428 67,109 1,455 207 3 Spain 49,515 3,647 5,367 40,501 3,166 1,059 78 Germany 39,355 +2,032 222 +16 3,547 35,586 23 470 3 Iran 29,406 +2,389 2,234 +157 10,457 16,715 350 27 France 25,233 1,331 3,900 20,002 2,827 387 20 Switzerland 11,125 +228 164 +11 131 10,830 141 1,285 19 UK 9,529 465 135 8,929 163 140 7 S. Korea 9,241 +104 131 +5 4,144 4,966 59 180 3 Netherlands 6,412 356 3 6,053 582 374 21 Belgium 6,235 +1,298 220 +42 675 5,340 605 538 19 Austria 6,001 +413 42 +11 9 5,950 28 666 5 Canada 3,409 36 185 3,188 1 90 1.0 Norway 3,191 +107 14 6 3,171 57 589 3 Portugal 2,995 43 22 2,930 61 294 4 Australia 2,799 +123 13 +2 170 2,616 11 110 0.5 Brazil 2,554 59 6 2,489 18 12 0.3 Sweden 2,526 62 16 2,448 158 250 6 Israel 2,495 +126 5 66 2,424 41 288 0.6 Turkey 2,433 59 26 2,348 136 29 0.7 Malaysia 2,031 +235 23 +3 199 1,809 45 63 0.7 Denmark 1,851 +127 34 1 1,816 87 320 6 Czechia 1,775 +121 6 10 1,759 34 166 0.6 Ireland 1,564 9 5 1,550 39 317 2 Luxembourg 1,333 8 6 1,319 3 2,129 13 Japan 1,307 45 310 952 57 10 0.4 Ecuador 1,211 29 3 1,179 2 69 2 Chile 1,142 3 22 1,117 7 60 0.2 Pakistan 1,106 +43 8 21 1,077 5 5 0.04 Poland 1,085 +34 15 +1 7 1,063 3 29 0.4 Thailand 1,045 +111 4 88 953 4 15 0.06 Romania 906 17 86 803 18 47 0.9 Saudi Arabia 900 2 29 869 26 0.06 Indonesia 893 +103 78 +20 35 780 3 0.3 Finland 880 3 10 867 22 159 0.5 Russia 840 +182 3 38 799 8 6 0.02 Greece 821 23 +1 36 762 53 79 2 Iceland 737 2 56 679 11 2,160 6 Diamond Princess 712 10 597 105 15 South Africa 709 12 697 2 12 Philippines 707 +71 45 +7 28 634 1 6 0.4 India 693 +36 13 +1 43 637 0.5 0.01 Singapore 631 2 160 469 17 108 0.3 Panama 558 8 2 548 20 129 2 Estonia 538 +134 1 8 529 6 406 0.8 Qatar 537 41 496 6 186 Slovenia 528 5 10 513 14 254 2 Argentina 502 8 52 442 11 0.2 Croatia 481 +39 1 22 458 14 117 0.2 Peru 480 9 1 470 9 15 0.3 Mexico 475 +70 6 +1 4 465 1 4 0.05 Colombia 470 4 8 458 9 0.08 Egypt 456 21 95 340 4 0.2 Hong Kong 453 +42 4 110 339 4 60 0.5