Coronavirus, il tampone si fa a bordo dell'auto: come funziona

Un tampone ogni cinque minuti, dodici tamponi all’ora. Sono i tempi, più che rapidi, assicurati dal nuovo modo di eseguire il test di positività da coronavirus, sperimentato a Bologna dallo scorso weekend. Non si tratta di un nuovo test rapido: l’innovazione, infatti, consiste unicamente nella somministrazione del tampone che, invece che a domicilio, viene effettuata a bordo dell’automobile della persona invitata dal Dipartimento di Sanità Pubblica a sottoporsi al controllo.

Coronavirus, il tampone "drive thru" si fa a bordo dell'auto: come funziona

E’ il tampone drive-thru, già testato con successo in Corea del Sud e in Australia, replicato ieri a San Lazzaro presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica. Il tampone drive-thru è stato eseguito su cinquanta persone invitate dal Dipartimento di Sanità Pubblica e identificate per mezzo della targa. Tra questi, molti contatti stretti di casi positivi, oltre ad operatori sanitari e persone in isolamento domiciliare potenzialmente guarite.

Attraverso questa innovativa misura organizzativa aumenta la capacità di effettuare tamponi da parte dei servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna, con una media di un tampone ogni cinque minuti, razionalizzando al contempo l’utilizzo delle risorse professionali e dei dispositivi di protezione degli operatori sanitari coinvolti. L’attività non sostituisce i regolari tamponi effettuati a domicilio delle persone in isolamento da parte degli operatori dell’Assistenza Domiciliare e dell’Igiene Pubblica. Ad oggi, informa l'Ausl di Bologna, sono stati effettuati a domicilio circa trecento tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.