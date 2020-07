Coronavirus, l'odissea di Milko: "Da mesi sono positivo al tampone, è durissima stare lontano da moglie e figli"

Nonostante non abbia da tempo sintomi di alcun tipo, è ancora positivo al tampone del coronavirus dopo mesi: è un'odissea quella raccontata al quotidiano la Stampa da Milko M., 49 anni, originario dell Ecuador. L'uomo dal 2000 vive in Italia. E' stato contagiato dalla moglie che lavora in un residenza sanitaria assistenziale in Brianza.

“Meglio che non ci penso, altrimenti mi demoralizzo. Da settimane piango spesso, qualche giorno fa ho avuto un crollo emotivo e mi hanno fatto parlare con un medico. Dice che è normale dopo oltre tre mesi in questa situazione" dice al quotidiano torinese, in un articolo di Chiara Baldi.

"Durante questo periodo mi sono isolato molto, parlare anche solo attraverso il telefono con le persone, che siano parenti o colleghi, mi fa stare male. Ho anche cancellato l’account Facebook perché non sopportavo più che mi si chiedesse se ero guarito: era una pena dover rispondere sempre di no”.

L'uomo si trova da mesi nell’hub di Linate in isolamento, nella struttura dedicata alla quarantena delle persone asintomatiche che non hanno la possibilità di stare in isolamento presso una propria sistemazione. Vive da aprile presso la palazzina militare al Comando aeroporto di Linate, a Milano. Milko racconta come trascorre le giornate, lunghissime. Ben 15 tamponi, tutti positivi.

