Coronavirus, tamponi casa per casa: l'iniziativa di quattro team medici

Caccia al nuovo coronavirus casa per casa. A Piacenza quattro team speciali dell'Asl andranno nelle abitazioni dei casi sospetti di coronavirus ad effettuare, oltre al tampone, anche un'ecografia ai polmoni per accertare immediatamente l'eventuale presenza e avanzamento della malattia Covid-19. Lo rende noto la stessa Azienda sanitaria di Piacenza: "Saranno attivate nei prossimi giorni, a Piacenza, quattro unità speciali di continuità assistenziale: team sanitari, equipaggiati con dispositivi di sicurezza e dotati di un ecografo palmare, andranno a domicilio di persone positive o sospette positive".

Tampone casa per casa a Piacenza: come funziona e perché

"L’obiettivo – spiega Anna Maria Andena, dipartimento Cure primarie Ausl Piacenza – è quello di intercettare precocemente e il più rapidamente possibile casi che possono evolvere verso un'insufficienza respiratoria da coronavirus. I destinatari del servizio saranno primariamente quelle persone che, per età avanzata o per quadro clinico fornito dal medico di famiglia, potrebbero evolversi in modo più problematico". I team saranno composti da un medico di continuità assistenziale e un medico esperto di ecografia toracica. "Questa metodica – aggiunge la dottoressa Andena – consente di avere una diagnostica precoce".

Coronavirus, unità speciali in tutta la Regione Emilia Romagna

Le unità speciali di continuità assistenziali saranno costituite in tutta la Regione Emilia Romagna: ne faranno parte medici selezionati su base volontaria, che potranno rilevare a casa del paziente la sua situazione clinica in supporto ai colleghi medici e pediatri di famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Ausl di Piacenza sta predisponendo quattro squadre, che dovrebbero partire già martedì 24 marzo. Lavoreranno dodici ore al giorno, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, per coprire tutto il territorio di città e provincia. L’attività – sempre in stretto raccordo con i medici di famiglia – è stata già sperimentata, in forma embrionale, dal dottor Luigi Cavanna (primario di Oncologia dell'ospedale di Piacenza), che con la sua equipe ha svolto alcune visite domestiche, con ecografia, cominciando da alcuni dei suoi pazienti oncologici e poi occupandosi anche di altre persone, segnalate appunto dai colleghi.