Coronavirus e casi ''in entrata'', l'esperto: ''Tamponi a chi arriva dai Paesi con casi in crescita''

L'esplodere di nuovi focolai in diverse Regioni italiane preoccupa gli esperti, soprattutto perché molti di questi sono stati provocati da persone in arrivo dall'estero o di ritorno per viaggi di lavoro.

Secondo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, l'unico modo per evitare il ripetersi di queste situazioni, è necessario monitorare con attenzione le persone rientrate da Paesi extra Schengen: "Serve una grande attenzione a porti, aeroporti e stazioni. Occorre fare i tamponi a tutti i passeggeri provenienti da Paesi nei quali il virus è in crescita. Non basta la temperatura o l’autocertificazione".

Coronavirus, Vaia: ''Vedo troppa rilassatezza in giro''

"Il coronavirus è tema che coinvolge tutti i settori della società civile. Non è sufficiente che la sanità pubblica faccia bene, come ha fatto finora - rimarca Vaia - Ciascuno deve partecipare anche i cittadini con il loro comportamento perché vedo troppa rilassatezza in giro. E anche i gestori di piccole e grandi società devono fare la loro parte. Nel caso dell’aeroporto di Fiumicino anche Adr. Ma non solo - suggerisce il direttore - le grandi stazioni, gli stabilimenti balneari, i gestori di discoteche e luoghi di intrattenimento. Una grande e sinergica alleanza per sconfiggere definitivamente il virus".