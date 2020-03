Coronavirus, Totti e Dash donano 15 macchinari per la terapia intensiva allo Spallanzani di Roma

La generosità di Francesco Totti è cosa ben risaputa, in particolar modo quando si tratta di bambini. Come riportato da RomaToday l'ex numero 10 della Roma è sceso nuovamente in campo per dare il proprio contributo durante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Attraverso un video-messaggio ha annunciato il suo sostegno per questa dura battaglia invitando i suoi followers a non uscire di casa e a partecipare alla raccolta fondi per sostenere l'Istituto Spallanzani di Roma.

Il messaggio di Francesco Totti

"Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con Dash Italia abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! Grazie!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.