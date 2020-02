Coronavirus, aumentano le guarigioni: su 528 positivi in 37 in terapia intensiva

Continua a crescere il bilancio totale dei casi di nuovo coronavirus Sars-CoV-2​ in Italia. Secondo i dati diffusi dalla protezione civile nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione della Covid-19 sul territorio nazionale, al momento risultano contagiate 528 persone in 11 regioni e in una Provincia autonoma.

Tuttavia è bene ricordare come nella maggior parte dei casi si tratta di asintomatici: i pazienti ricoverati con sintomi sono 158 e solo 37 sono in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati 42 sono le persone guarite.

Coronavirus in Italia: 528 contagiati, 14 morti, 42 guariti

Coronavirus, contagi in Lombardia : 305 (tra Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, Milano, Monza, Sondrio)

: 305 (tra Lodi, Cremona, Pavia, Bergamo, Milano, Monza, Sondrio) Coronavirus, contagi in Veneto : 98 (tra Padova, Treviso, Mirano, e Venezia)

: 98 (tra Padova, Treviso, Mirano, e Venezia) Coronavirus, contagi in Emilia Romagna : 97 (63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, 3 a Rimini)

: 97 (63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, 3 a Rimini) Coronavirus, contagi in Liguria : 11 (10 a Alassio e 1 a La Spezia)

: 11 (10 a Alassio e 1 a La Spezia) Coronavirus, contagi in Marche : 3 (Pesaro)

: 3 (Pesaro) Coronavirus, contagi in Sicilia : 3 (Palermo)

: 3 (Palermo) Coronavirus, contagi in Toscana : 4 (1 a Lucca, 1 a Siena, 1 a Firenze, 2 Ponte a Niccheri, guarito il paziente di Pescia)

: 4 (1 a Lucca, 1 a Siena, 1 a Firenze, 2 Ponte a Niccheri, guarito il paziente di Pescia) Coronavirus, contagi in Piemonte : 2 (Torino e Asti)

: 2 (Torino e Asti) Coronavirus, contagi in Campania : 2 (1 a Napoli)

: 2 (1 a Napoli) Coronavirus, contagi in Abruzzo: 1 (1 a Roseto degli Abruzzi)

Coronavirus, contagi in Provincia Autonoma di Bolzano: 1 (Dimaro Folgarida)

Al computo vanno aggiunti i tre casi trattati allo Spallanzani di Roma: la coppia di turisti cinesi e il ricercatore, guariti o già dimessi.

Bene ricordare come se il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 è particolarmente insidioso per la sua contagiosità e la capacità di causare facilmente la polmonite, i rischi sono molto bassi per una persona in salute e le morti si contano principalmente tra anziani e persone con malattie croniche.

Coronavirus, che cos'è la Covid-19

La malattia Covid-19 causata dal coronavirus Sars-Cov-2 si sviluppa a partire dalla replicazione del virus nelle cellule delle mucose delle vie respiratorie. Inizia con una rinite che può scendere dalle vie respiratorie superiori alla faringe fino ai bronchi dove può determinare l'insorgenza di una polmonite. Nelle fasi più acute della malattia può essere necessaria la ventilazione artificiale per i pazienti più gravi che presentano insufficienza respiratoria.

Intanto il direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha precisato che il centro europeo per le malattie Ecdc ha spiegato che non vi sia la necessità di effettuare tamponi sui soggetti asintomatici.

"L'Ecdc ha aggiornato un modello per la definizione di casi i Covid 19. Indicando la necessità, da una parte, di isolare e trattare i pazienti sintomatici, dall'altro di non fare test al di fuori dei sintomi o di una definizione epidemiologica dei contatti. È molto importante perché permetterà all'Italia di avere un metodo uguale a quello degli altri Paesi per definire l'epidemia".

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia sono stati effettuati 11.085 tamponi. La Regione che ne ha fatti di più è il Veneto con 5300 esami, seguita dalla Lombardia con 3320, poi l'Emilia Romagna con 1033. Nel Lazio sono stati fatti 552 tamponi. Nessun tampone in Basilicata e Molise.