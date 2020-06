Coronavirus, primo vaccino approvato: è cinese e verrà somministrato ai militari

Il vaccino contro il nuovo coronavirus potrebbe non essere poi così lontano. Mentre sono diversi quelli in fase di sperimentazione, le forze armate cinesi hanno approvato il primo vaccino anti-Covid 19, che verrà somministrato in un primo momento ai militari.

Coronavirus, primo vaccino approvato in Cina

L'azienda di Hong Kong CanSino Biologics che lo ha sviluppato, insieme all'Istituto di biotecnologia di Pechino, parte dell'Accademia militare per le scienze mediche, ha riferito che il vaccino ha "un profilo di sicurezza buono" ed il potenziale per prevenire la malattia causata dal nuovo coronavirus.

Secondo CanSino, la commissione militare centrale cinese ha approvato l'uso per un anno del vaccino il 25 giugno scorso. L'azienda ha poi precisato di non poter garantire che il vaccino venga commercializzato. In tutto i principali candidati in fase di sperimentazione nel mondo sono 15, di cui otto cinesi.

Coronavirus, come funziona il vaccino cinese

Il vaccino appena approvato, quello di CanSino, usa il metodo del “vettore virale”. Contiene cioè un virus benigno (un adenovirus come quello del raffreddore), capace di diffondersi nell’organismo senza farlo ammalare. Inoltre, nel genoma di questo vettore è stato aggiunto un frammento di Dna artificiale, in grado di fornire alle nostre cellule le istruzioni per fabbricare la proteina spike, ossia la punta della 'corona' del coronavirus che viene così riconosciuta dal nostro organismo che mette in atto le difese immunitarie.