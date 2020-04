Coronavirus, scommessa tedesca: vaccino contro la tubercolosi come "soluzione ponte"

Il vaccino non arriverà tra pochi mesi. I tempi sono lunghi, gli esiti incerti. Se per un vaccino anti-Covid occorrerà aspettare, in Germania è stata avviata una sperimentazione di fase III per verificare se un candidato vaccino contro la tubercolosi, denominato VPM1002, possa essere attivo anche contro Sars-CoV-2.

Il trattamento in corso di valutazione viene confrontato con un placebo, o con un farmaco di riferimento per l'indicazione terapeutica studiata. Gli studi di fase III consentono di determinare la tolleranza e l'efficacia del prodotto quindi di valutare il rapporto rischio/beneficio del farmaco.

In caso di esito positivo delle sperimentazione, l'uso di questo vaccino potrebbe essere una sorta di 'soluzione ponte' prima dell'arrivo di un prodotto specifico, da usare per proteggere i soggetti più a rischio in attesa di un siero 'ad hoc'. L'ipotesi nasce da studi effettuati sul vaccino Bcg, sul quale è basato il nuovo prodotto e che da oltre cento anni costituisce il vaccino base contro la tubercolosi.

Perché c'è chi ritiene che possa essere una soluzione utile, seppur temporanea? Le ricerche hanno dimostrato che gli animali di laboratorio vaccinati con il Bcg non soltanto sono protetti contro la tubercolosi, ma sviluppano anche maggiore resistenza contro numerose infezioni virali, comprese quelle del tratto respiratorio. Gli scienziati tedeschi del Max Planck Institute for Infection Biology di Berlino hanno spiegato che il trial di fase III sarà un ampio studio su soggetti anziani e operatori sanitari - "entrambi soggetti ad alto rischio per Covid-19" - in diversi ospedali tedeschi. I ricercatori avevano già studiato questo ulteriore approccio per il vaccino Bcg in una serie di studi sui topi e in numerosi studi clinici.

Due anni fa uno studio di Fase II ha confermato che VPM1002 "è ben tollerato dai neonati ed è efficace". E fanno sapere che il candidato vaccino è attualmente in fase di test in un ulteriore studio di fase III su volontari adulti in India. Il lavoro sul nuovo coronavirus dovrebbe essere completato "entro la metà del 2020". "I risultati fino ad oggi mostrano che la vaccinazione con VPM1002 è sicura e più efficace della vaccinazione standard con Bcg", afferma Stefan H.E. Kaufmann del Max Plank. Il profilo di sicurezza più elevato di VPM1002 e l'efficacia migliorata fanno sperare che il nuovo vaccino sarà anche in grado di alleviare maggiormente i sintomi di un'infezione da Sars-Cov2 rispetto al vaccino Bcg. "Inoltre VPM1002 può essere prodotto utilizzando metodi di produzione all'avanguardia che renderebbero disponibili milioni di dosi in pochissimo tempo", afferma Adar C. Poonawalla, Ceo e direttore esecutivo del Serum Institute of India.

Risale intanto l'indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus. In base ai dati divulgati dal Robert Koch Institut, l'indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra. E' la prima volta che l'indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Il governo federale di Berlino e le regioni - che hanno concordato l'allentamento delle restrizioni già attuato - hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio.

Il video di Angela Merkel (una politica, non una virologa) che spiega che cosa è l'indice di contagio R0 semplicemente, a braccio, nel corso di un incontro con la stampa, è stato preso a modello nelle scorse settimane. I politici capaci - al netto dell'opinione che ciascuno può avere sull'operato della cancelliera - comunicano (anche) così. Nessun paternalismo. Informazione chiara ma non semplicistica.

