"Vengo con lo scafandro ma fatemi abbracciare mio figlio": il dolore di mamma Luigia

Hanno riaperto le spiagge, hanno riaperto i negozi ma Luigia non può abbracciare suo figlio Luca dal 7 marzo scorso, due giorni prima del lockdown. Luca è un uomo non vedente, ospite da oltre 20 anni di una struttura per persone affette da disabilità, una struttura che è stata colpita da contagi e decessi durante il clou dell’epidemia di coronavirus. Da allora ogni visita è preclusa.

"Ciao Luca, dai, rispondi alla mamma". Battute e risposte in videochiamate di pochi minuti, che per quasi tre mesi non hanno fatto altro che acuire la nostalgia dovuta alla lontananza tra madre e figlio.

Luigia Giampietro è la rappresentante dei genitori di ragazzi disabili di Villa Almagià, e Anconatoday ha raccolto la sua storia perché Mamma Luigia di quell’immagine digitale con la faccia di suo figlio e dell’intermediazione tecnologica di un operatore, ormai non ne può più. "Hanno riaperto le spiagge, hanno riaperto i negozi e la movida. Fatemi abbracciare il mio Luca, ditemi voi come, se è necessario mi metterò anche lo scafandro" racconta disperata la donna. Il suo urlo di dolore è lo stesso di altri familiari.

"Le videochiamate in questi mesi mi hanno confermato che mio figlio era vivo, ma Luca ha una grave disabilità e ha bisogno di contatto fisico, di sentire l’abbraccio di sua madre". A Luca, spiega la donna, vengono fatti tamponi regolarmente: "E’ sempre risultato negativo, anche io li ho fatti e ho avuto lo stesso esito. Perché non fanno incontrare due persone negative?- domanda la donna- questo lo chiedo per me come per le altre famiglie".

Prima dell'epidemia Luca tornava a casa nel week end, ma negli ultimi mesi le sue condizioni fisiche si erano aggravate, così Luigia andava a giorni alterni a fargli visita. Ora sono concesse due videochiamate a settimana.

"A questo punto mi chiedo cosa fanno questi ragazzi? Vengono custoditi nelle loro stanze come vegetali? Li nutrono e basta? Ho chiesto se è possibile farli uscire nello spazio esterno, che ora è meno invaso dalla sosta selvaggia, ma mi hanno detto di no perché la Regione non autorizza". In quelle chiamate ci sono risposte dirette a semplici domande: "Mi saluta a comando, le nostre conversazioni sono domanda e risposta ma lui ha bisogno di essere stimolato".

