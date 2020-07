Coronavirus, quali sono le zone più preoccupanti

L'epidemia del nuovo coronavirus continua ad imperversare in diverse zone del globo, ma se nelle Americhe troviamo il punto attualmente più caldo, esistono altre aree geografiche che continuano a destare preoccupazione, avendo ancora un trend allarmante sui tassi di contagio.

Coronavirus, le zone più preoccupanti

Secondo il direttore del programma emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Mike Ryan, tra queste zone c'è anche il Sud Europa e i Balcani: ''Ovviamente nelle Americhe si trova ancora il punto più caldo, in Nord, Centro e Sud America, ma la malattia sta accelerando anche in Africa. E anche in Europa, mentre nella parte occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora dei trend preoccupanti in Europa meridionale e nei Balcani, quindi non ne siamo fuori. Serve una vigilanza concreta''. Quando si parla di Europa del Sud ovviamente si fa riferimento all'Italia, dove la fase più acuta della pandemia è stata superata, ma permangono ancora numeri importanti, e la Spagna, dove la curva è tornata a salire.

Coronavirus, in Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane

In Spagna, in poco più di due settimane il numero dei casi è triplicato: secondo i dati forniti dal ministero della Sanità infatti ora si registrano 27,93 casi ogni 100mila abitanti, mentre lo scorso 3 luglio erano 8,76. Sono livelli simili a quelli registrati l'11 maggio, quando la Spagna ha cominciato a percorre la fase discendente del curva epidemiologica arrivando il 25 giugno al minimo di 7,74 casi. Poi la curva ha ripreso a salire, prima lentamente, ma dalla scorsa settimana in modo netto. A provocare l'incremento sono soprattutto i focoali in Catalogna e Arragon.

Coronavirus, record di contagi in Romania

Mentre arriva l'allarme dell'Oms sui Balcani, in Romania è stato registrato un nuovo record di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.030 nuovi casi positivi. E' la prima volta che i contagi superano quota mille su base giornaliera. I nuovo decessi da Covid-19 sono stati 27, mentre sale il numero di pazienti in terapia intensiva, attualmente 293. In totale, sono stati registrati 40.163 contagi dall'inizio della pandemia, con 2.101 decessi.

Coronavirus, la Svizzera estende la lista dei Paesi a rischio

Intanto la Svizzera ha deciso di estendere l'elenco dei Paesi considerati a rischio di infezioni da coronavirus, includendo proprio quelli situati in alcune delle zone definite 'preoccupanti' dall'Oms. A partire da domani, giovedì 23 luglio, la quarantena sarà obbligatoria al rientro da 42 paesi, rispetto ai 29 paesi finora sulla lista. Sono stati aggiunti, fra gli altri, Bosnia, Montenegro e Messico, mentre sono state stralciate Svezia e Bielorussia. La situazione epidemiologica nei Paesi inclusi nell'elenco è peggiorata, ha spiegato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul suo sito web. Dall'inizio di luglio è obbligatoria la quarantena al ritorno in Svizzera da alcuni Paesi considerati ad alto rischio di contagio. Le persone interessate devono presentarsi alle autorità cantonali entro due giorni. Queste ultime verificano il rispetto della quarantena mediante controlli sporadici.