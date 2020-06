In ospedale nascono 15 bambini in 24 ore: "Un'esplosione di gioia dopo l'emergenza coronavirus"

Carico extra per la cicogna. In sole 24 ore, dalle 15 di venerdì alle 15 di sabato, all'ospedale Maggiore di Cremona sono venuti al mondo ben 15 neonati (10 bambine e 5 bambini), tra cui due gemelli. Un evento "straordinario, mai accaduto finora", sottolineano dal reparto di ostetricia e ginecologia. Per il primario Aldo Riccardi, si tratta di "un segnale di rinascita", dopo l'emergenza coronavirus che ha visto gli operatori e l'ospedale in prima linea.

L'ultimo dei neonati, in tutto 10 bimbe e 5 maschietti, è venuto alla luce in una stanza di degenza dello stesso reparto, ovviamente con l'assistenza di ostetriche e medici, in quanto in sala parto non c'era più posto. Tra i nuovi nati ci sono anche due gemelli. "E' stata un'esplosione di gioia", ha commentato la dottoressa che era di turno in sala parto e che ha visto nascere un bimbo dopo l'altro.

Il reparto di ostetricia e ginecologia ha lavorato senza sosta per gestire la situazione. Un grande lavoro di squadra tra medici, infermieri e operatori sanitari. Neo-mamme e bambini sono in ottime condizioni di salute. Le mamme arrivano da tutto l’hinterland cremonese ed hanno scelto la struttura cremonese per partorire: "Per noi un motivo di orgoglio" dice ai giornali locali il primario.