Il sindaco leghista che spende 1703 euro per 385 crocifissi nelle scuole

E' attesa lunedì la consegna negli uffici comunali di Ferrara dei 385 crocifissi ordinati dal sindaco leghista Alan Fabbri, fedelissimo di Salvini dal 9 giugno alla guida della prima giunta di centrodestra in una città che per 74 anni è stata dominio incontrastato della sinistra. Ordinati ad una ditta riminese in vista dell'inizio dell’anno scolastico, i crocifissi - croce in legno e corpo in lega di metallo argentata - costeranno all'amministrazione 1.703 euro e sono destinati a nidi, asili e scuole elementari e medie di proprietà comunale.

Il sindaco leghista di Ferrara compra 385 crocifissi per le scuole

"Quando ci siamo insediati abbiamo iniziato a conoscere i dirigenti e ho saputo che non in tutte le aule c'erano i crocifissi - racconta Dorota Kusiak, assessore alla Pubblica istruzione, al "Resto del Carlino" -. Le scuole ci hanno comunicato il numero di aule sprovviste e abbiamo raccolto il fabbisogno". Evidentemente alto, a giudicare dal numero di crocifissi ordinati e acquistati dall'amministrazione.

"Senza fare clamore posizioniamo un crocifisso - spiega dal canto suo al quotidiano il sindaco Fabbri -. Crediamo che sia un simbolo, oltre che religioso, di identità storico-culturale, di pace e di amore, aperto a tutti e legato alle nostre radici cristiane e al rispetto delle tradizioni; lo dice un non praticante. Ho sempre fatto così anche da sindaco a Bondeno, in questo momento in cui le scuole sono chiuse e nel silenzio, per evitare strumentalizzazioni, attacchi o esaltazioni".

Il "caso", a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, potrebbe sollevare polemiche: l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane è legittima o è in contrasto con i principi costituzionali di libertà di religione e di laicità dello Stato?