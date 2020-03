Coronavirus, aperto a Roma il Covid 2 Hospital: "Allestito in appena 7 giorni"

"Da questa mattina è operativo il Columbus Covid 2 Hospital di Roma. In una settimana è stato aperto un ospedale per accogliere malati di Coronavirus. Ringrazio il Policlinico Gemelli per la grande impresa al servizio dei cittadini". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter.

Ha aperto oggi ed è già operativo a Roma, infatti, Columbus Covid 2 Hospital, il centro allestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli che affiancherà l'ospedale Lazzaro Spallanzani nel fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Coronavirus, il Columbus è il Covid-2 hospital a Roma

La struttura è stata allestita a tempo di record per ospitare pazienti il cui contagio sia conclamato e persone in attesa di una diagnosi certa. Il nuovo centro servirà anche a potenziare i numeri dei posti di prognosi riservata a Roma e nel Lazio. Nel presidio della fondazione Gemelli sono a disposizione trentadue posti letto di malattie infettive e ulteriori ventuno posti letto di terapia intensiva. A regime saranno un totale di 133 posti. Sempre oggi saranno attivi ventisei posti di malattie infettive presso il Policlinico Umberto I struttura Eastman.

Non solo. A Roma presto anche il Covid 3 e Covid 4, come ha spiegato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato: "Ci stiamo attrezzando a scenari peggiori con una fattibilità concreta e operativa di un Covid 3 Hospital, di 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva a Roma Sud come 'spoke' dello Spallanzani, e lo svuotamento di un'intera torre del Policlinico di Tor Vergata (Covid 4 Hospital) da attivare in pochi giorni per ulteriori 80 posti ricollocando la Medicina interna in altre strutture ospedaliere che hanno dato la disponibilità".

"Un sincero ringraziamento alla Fondazione Policlinico Gemelli per aver raccolto l'appello lanciato dalla Regione Lazio. Aperto in appena 7 giorni il Covid Hospital 2 è già operativo. Uno sforzo senza precedenti, un sincero ringraziamento e gratitudine a tutti i medici, infermieri e tecnici del Policlinico e di tutta la rete regionale", ha commentato l'assessore regionale alla sanità Alessandro D'Amato.

Questo invece il commento del governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sulla sua pagina Facebook: "Attivo da oggi il Covid2 Hospital al Columbus Gemelli, una risposta eccezionale in pochi giorni. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità. Oggi un altro passo concreto nella costruzione della rete contro il coronavirus. Ora avanti in tempi rapidi con l'apertura del Covid3 e Covid4 Hospital".