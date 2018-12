Ritirato dal mercato il dessert alla vaniglia Conad

Ritirato dal mercato il dessert alla vaniglia (con sfoglie al cacao magro 320 grammi) di Conad per presenza di allergeni. "All'interno della confezione con prodotto dichiarato in etichetta 'senza glutine' è invece presente crema-cioccolato con prodotto con glutine". Lo comunica il ministero della Salute sul proprio sito. Il lotto ritirato è numerato K8222 ed è prodotto da Eskigel srl asu.

I clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

"Il richiamo - fa sapere l'azienda sul proprio sito - è stato disposto per proteggere i soggetti intolleranti o allergici al glutine da possibili rischi; per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato non comporta alcun pericolo per la salute".