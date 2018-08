Di Maio tira dritto: "Via la concessione ad Autostrade, non pagheremo penali"

"Non è possibile che si possa morire pagando il pedaggio. Prima che il governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato Atlantia. Se non sono in grado di gestire le autostrade, lo farà lo Stato". Luigi Di Maio tira dritto e in un'intervista a Radio 24 ribadisce la sua intenzione di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia. Il vicepremier è fiducioso che, vista la situazione, lo Stato non dovrà risarcire nulla agli azionisti di Atlantia.

"Tutti parlano oggi della penale da 20 miliardi per la revoca della concessione. Ma se la motivazione è giusta, e 40 morti finora mi sembrano una buona motivazione, non credo che si dovranno pagare penali. Tutti chiedono giustizia a Genova. Ci sono tutte le ragioni per recedere dalla concessione senza pagare penali. Gli utili netti che fanno queste società, che hanno operato in monopolio, fanno arrabbiare tutti".

"Non mi sento umanamente di incontrare i vertici di Edizioni Srl, società della famiglia Benetton che possiede Atlantia" ha poi aggiunto Di Maio.

"Desecreteremo il contratto con Autostrade"

Il vicepremier tra le altre cose ha annunciato di voler desecretare il contratto tra lo Stato e la concessionaria, già reso pubblico, ma solo in modo parziale (con molti omissis dunque) dall'ex ministro Delrio.

"Probabilmente i contratti con Autostrade venivano secretati perchè troppo vergognosi. Noi li desecreteremo", precisa Di Maio. ''Non penso a creare una nuova Iri, ma penso che in questo paese ci sono già tutti gli strumenti giuridici che uno Stato quando vuole tutelare gli interessi dei cittadini possa gestire asset strategici", anche se "non c'è bisogno di creare pachidermi da prima repubblica". ''Se i privati non sono in grado di gestire una parte di strada, interverrà il pubblico. Vedremo con quali forme nei prossimi mesi, adesso abbiamo il ritiro della concessione. Da oggi tutti sanno che chi non rispetta le regole, con questo governo paga''.

"Leggina ad hoc per Benetton"

Secondo il vicepremier, inoltre, "nello Sblocca Italia nel 2015 fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade in barba a qualsiasi forma di concorrenza. Si è fatta per finanziare le campagne elettorali. A me la campagna non l'ha pagata Benetton e sono libero di rescindere questi contratti".

Renzi: "Mai preso soldi da Benetton, Di Maio è uno sciacallo"

Immediata la replica di Matteo Renzi su Facebook: "Chi come Luigi Di Maio dice che il mio Governo ha preso i soldi da Benetton o Autostrade è tecnicamente parlando un bugiardo. Se lo dice per motivi politici invece è uno sciacallo. In entrambi i casi la verità è più forte delle chiacchiere: il mio Governo non ha preso un centesimo da questi signori, che non hanno pagato la mia campagna elettorale, né quella del PD, né la Leopolda. Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del Vicepresidente del Consiglio".

"Revocare la concessione è un regalo ad Autostrade"

Secondo Renzi "chi ha sbagliato deve pagare fino all'ultimo centesimo", ma "dire: 'Revochiamo la concessione' fa aumentare i like e fa esultare chi non conosce le carte. Ma governare è più complicato che scrivere post su Facebook: se revochi la concessione paradossalmente fai un regalo ad Autostrade. Perché devi pagare un sacco di soldi per revocare la concessione e perdi le opere pubbliche che servono e per le quali loro sono impegnati. Già, perché quello che è chiaro è che va rifatto il Ponte Morandi, certo, ma va fatta anche la Gronda. Ed è un preciso impegno di Autostrade".

La conta dei dispersi

Intanto si continua a scavare sotto le macerie del ponte crollato. Secondo il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, "i dispersi potrebbero essere ancora 10 o 20, oltre alle 38 persone su cui stanno facendo l'esame esterno delle salme".