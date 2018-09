Un gruppo di dipendenti dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo ha realizzato una videoparodia sulle note di "I Want It That Way" dei Backstreet Boys (il cui video era girato proprio in un aeroporto), dedicandola a un collega da poco scomparso.

Il video è stato ideato, filmato e realizzato da Francesco Marotta, anche lui operaio nello scale palermitano, che è riuscito a coinvolgere i colleghi.

La notizia su PalermoToday