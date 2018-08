"Caro Di Maio, grazie al suo decreto dignità ora sono disoccupato"

Ha scritto che diventerà disoccupato anche grazie al decreto dignità e il suo tweet, rilanciato da diversi media, è diventato un caso. Il primo ad esserne stupito è proprio il diretto interessato, un ragazzo torinese che, trovandosi a rispondere a decine di utenti, ha ammesso di sentirsi "un po' sotto choc" per il clamore suscitato.

Le parole del ragazzo, a suo dire uno degli 8mila che potrebbero pagare le conseguenze del discusso decreto dignità, vanno dritte al punto. Tony Nelly, questo il nickname dell'autore del post, attacca direttamente il vicepremier Di Maio e chiama in causa anche il numero uno dell'Inps, Tito Boeri, facendo riferimento all'ultimo scontro tra i due sul dl dignità. Secondo Boeri, infatti, il provvedimento può avere "un impatto negativo sull'occupazione", per ragioni che vanno dai costi maggiori per i contratti a tempo determinato agli zero incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nel tweet in questione il giovane si rivolge direttamente al vicepremier: "Buonasera Ministro @luigidimaio, ci tengo a farle sapere che, anche grazie a lei e al suo decreto dignità, oggi mi hanno confermato che da settembre sarò finalmente un disoccupato". Poi, facendo riferimento alla relazione tecnica al dl secondo cui il provvedimento farebbe perdere 8mila posti di lavoro in un anno, il ragazzo chiede: "Non è che per caso @Tboeri aveva ragione? Ma tanto - conclude ironizzando - io aspetto il suo reddito di cittadinanza, no?".

In Rete si scatena subito il dibattito. A chi gli domanda se gli fosse stato detto esplicitamente che il suo licenziamento era dovuto al decreto dignità, lui risponde: "La mia responsabile ha precisato che, oltre a questioni di riorganizzazione aziendale, la nuova norma ha creato incertezza e l'ufficio del personale tende a essere molto prudente e che, cito, 'chiaramente un tempo indeterminato ingesserebbe troppo l'azienda'". Sui social c'è chi lo attacca. Qualcuno scrive: "Dovrebbe prendersela con il suo (ex) datore di lavoro". "Evidentemente il tuo padrone - si legge in un tweet - non ha realmente bisogno di te, o tu in fondo non vali molto". E ancora: "Sei nell'errore: il decreto dignità assegna a te un lavoro stabile e non consente alla tua azienda lo sfruttamento infinito".

In molti invece gli esprimono solidarietà invitandolo a tenere duro. "Le auguro che al più presto possa trovare un nuovo impiego", si legge in uno dei tweet. Qualcuno ironizza: "Ci stanno licenziando. Ma con dignità però". "Beh sei la prova vivente - scherza un altro utente - che la precarietà la combattono. Non sei più precario sei disoccupato fisso". Il ragazzo, stupito dal clamore, scrive: "Non pensavo che questo tweet potesse avere questa eco. Ringrazio coloro che mi hanno fatto gli auguri, sono certo che, anche con un po' di fortuna, il lavoro si trovi. Ringrazio anche coloro - aggiunge - che mi hanno insultato in varie forme e modi, perché mi fanno capire che sono nel giusto". Qualcuno prova a consolarlo facendogli notare: "Sei su tutti i giornali. Sarai un disoccupato famoso".