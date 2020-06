Una donna scopre di avere due uteri e un gemello in ognuno

Esiste una possibilità su 50 milioni che un evento del genere si realizzi. Ed è capitato a Kelly Fairhutst, 28enne inglese: la ragazza, originaria dell'Essex, ha scoperto - con non poco stupore - di essere incinta di due bambini, presenti in due uteri separati. Il fenomeno, la cui notizia sta facendo il giro del mondo, è definito in campo medico uterus didelphys.

"In tutta onestà, l'intera cosa è piuttosto folle", ha dichiarato al quotidiano inglese The Sun la futura mamma, che si sta già preparando alla possibilità di dover affrontare anche due parti separati. La ragazza, già madre di due figlie avute dal compagno 34enne Joshua Boundy, ha scoperto di avere anche due cervici.

"Molte donne che hanno anomalie nell'utero non lo sanno", ha detto la dottoressa Asma Khalil, esperta di ostetricia presso l'ospedale St George di Londra, precisando che la condizione di Kelly è molto rara. "Può succedere che l'ovulo e lo spermatozoo, in una fase molto precoce, si dividano in due. Quindi dipende da quale uovo si attacca a quale utero".

