Eclissi, conto alla rovescia per lo show: in cielo i pianeti danzano con la Luna

Occhi puntati verso il cielo per l'eclissi di totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite nella notte tra il 27 e il 28 luglio si tingerà di rosso sangue. Il momento migliore per godere appieno della fase di totalità si verificherà tra le 21 e 30 e le 23 e 13, mentre il massimo dell’eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è previsto alle 22 e 22.

In Italia il fenomeno sarà visibile anche ad occhio nudo quasi nella sua interezza. La Luna, infatti, sorgerà pochi minuti prima delle 21, ora italiana, verso sud est, già in fase di attraversamento del cono d'ombra della Terra.

Sarà "una eclissi totale di Luna davvero super", spiega Marco Galliani dell'Inaf, aggiungendo che la fase di totalità sarà "la più lunga tra tutte le eclissi di Luna che si verificheranno in questo secolo, durando ben un’ora e 43 minuti". "La Luna, dopo l’uscita dalla totalità - ha evidenziato l'Inaf -, attraverserà il cono di penombra per emergerne definitivamente e segnare così la fine dell’eclissi all’1 e 30 della mattina del 28 luglio".

Eclissi di Luna: appuntamento il 27 luglio alle 22

L'eclissi totale del nostro satellite si verifica quando nella sequenza Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la sua durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna.

Durante questa particolare eclissi, hanno spiegati gli esperti dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica - la Luna si troverà in prossimità dell'apogeo, punto della propria orbita alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila chilometri. In questo tratto dell'orbita la Luna si muove più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria dilatando i tempi di passaggio nel cono d'ombra terrestre.

A rendere ancor più suggestiva la serata del 27 sarà la presenza in cielo di ben 4 pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte.

Il 27 luglio al tramonto del Sole, intorno alle 20.30, la Luna piena sorgerà già in parte eclissata e poco per volta l’ombra della Terra la invaderà completamente tingendola di un rosso scuro fino alle 23,13, quando inizierà l’uscita dal cono d’ombra proiettato dal nostro pianeta. Il fenomeno potrà essere visibile anche a occhio nudo.

Dove vedere l'eclisse di Luna

L'Unione Astrofili Italiani dà le 'coordinate' del fenomeno che potrà essere ammirato anche in Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente, nell’Oceano Pacifico Atlantico e in America del Sud.

La magnitudine dell’eclissi è 1.613, segnala l'Uai (Unione Astrofili Italiani). La sera del 27 luglio infatti la Luna in eclissi si troverà in congiunzione con il pianeta Marte all'opposizione. I due astri sono nella costellazione del Capricorno, vicino al limite con il Sagittario, spiega l'Uai, che sottolinea come "nel corso della sera potremo osservare ben 4 pianeti ad occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e, naturalmente, Marte".

Quindi si avrà, oltre all'eclissi di Luna, una vera e propria 'Notte dei pianeti'.

L'ideale è scegliere un luogo quanto più possibile privo di illuminazione artificiale per poter godere appieno dell'esperienza.