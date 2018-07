Luna rossa, le foto più belle dell'eclissi che ha incantato il mondo

L’eclissi lunare totale più lunga del XXI secolo ha tinto di rosso il nostro satellite, in concomitanza con il maggiore avvicinamento alla Terra del pianeta Marte degli ultimi 15 anni, in un affascinante spettacolo celeste che ha affascinando milionidi persone in tutto il mondo. L’eclissi è stata visibile, parzialmente o totalmente,nell’emisfero orientale della Terra: è stata osservata, a secondadelle condizioni meteorologiche, da Africa, Europa, Asia e Australia.

Il fenomeno completo (penombra compresa, inpercettibile a occhio nudo) è iniziato alle 21 e 30 e per conludersi 23 e 13 (ora italiana), mentre il massimo dell'eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è stato raggiunto alle 22 e 22.

Questa fase di “totalità” è durata 1 ora e 43 minuti, l’eclissi lunare più lunga del XXI secolo.

La spettacolare eclissi lunare, video