Elly Schlein fa coming out: "Ho amato uomini e donne, ora sto con una ragazza"

"Sì, sono fidanzata, ora sto con una ragazza e sono felice". Ospite di Daria Bignardi a "L'Assedio" sul Nove, Elly Schlein - dopo aver ripercorso il cammino politico che l'ha portata ad ottenere il record di preferenze alle elezioni regionali del 26 gennaio scorso con la sua lista Emilia Coraggiosa - ha risposto senza troppi giri di parole a una domanda della conduttrice sulla sua situazione sentimentale. "Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata. Però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata - ha dichiarato in tv -. Ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta".

Elly Schlein fa coming out: "Sto con una ragazza e sono felice"

E quando Daria Bignardi le ha chiesto se la sua compagna camminasse un passo avanti o indietro, citando la frase di Amadeus che ha scatenato le polemiche a Sanremo, Elly Schlein, 34 anni, ha concluso: "Sempre fianco a fianco. Questo è l'importante".

Elly Schlein, ex eurodeputata, è emersa prepotentemente sulla scena politica nazionale dopo le Regionali che hanno portato all’elezione di Stefano Bonaccini. Negli ultimi giorni tutti hanno parlato di lei dopo il video in cui la 34enne ha messo alle strette Matteo Salvini per le assenze della Lega a Strasburgo: due minuti in cui il leader del Carroccio non riesce a rispondere sul perché i leghisti non partecipassero ai tavoli europei sull'immigrazione, sfruttando poi, invece, un tema così delicato per fare propaganda e campagna elettorale.

Dall'11 febbraio Stefano Bonaccini ha scelto Elly Schlein come sua vice, nominandola alla vicepresidenza della Regione Emilia Romagna.