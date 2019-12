L'UniSiena sospende dalle lezioni e dagli esami il prof che elogiava Hitler su Twitter

Il rettore dell'Università di Siena ha deciso di sospendere dalle lezioni e dagli esami il professor Emanuele Castrucci, ordinario di Filosofia del diritto finito al centro delle polemiche dopo tweet filonazisti, revisionisti e con riferimenti antisemiti e razzisti sul suo profilo Twitter.

"Nel primo semestre dell’anno non erano previste lezioni di Castrucci, ma gli appelli d’esame sì. Uno di questi era fissato per il 13 dicembre e allora ne ho disposto la sospensione. Gli studenti sosterranno gli esami con gli altri docenti che insegnano la disciplina", ha detto il rettore Francesco Frati, secondo quanto riportato dall'edizione fiorentina di Repubblica. Il prossimo 19 dicembre il collegio disciplinare dell'università si riunirà per valutare la richiesta di licenziamento di Castrucci fatta dallo stesso rettore poche ore le polemiche nate sui tweet di Castrucci.

"Le opinioni da me espresse, sempre rigorosamente al di fuori della mia attività didattica e lungi dal rappresentare alcuna forma di incitazione all’odio o alla violenza, consistono in semplici giudizi storiografici che trovano tutela nel principio di libertà di espressione garantito a ognuno", era stata la replica del professore.