"Di guerra e di pace": Emergency a Trento per riflettere su migrazioni, diritti e memoria

Non è negando diritti ad altre persone che riusciremo a difendere i nostri. È il messaggio che Emergency dall’Incontro Nazionale 2018. Nata 24 anni fa in Italia per offrire nel mondo cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra e della povertà, tra il 1994 e il 2018 Emergency ha curato gratuitamente nei suoi ospedali, centri sanitari, poliambulatori e centri di riabilitazione oltre 9 milioni di persone.

Venerdì 7 e sabato 8 settembre per il 17esimo Incontro Nazionale di Emergency si riuniscono a Trento volontari e cittadini per parlare #diguerraedipace: conferenze e spettacoli per riflettere sulle migrazioni in corso, sull’innalzamento di muri, sulla perdita di umanità, sulla strumentalizzazione della paura e la rimozione della memoria (qui il programma completo)

Ad aprire l'incontro venerdì 7 settembre alle ore 21.15 dall'Auditorium Santa Chiara di Trento “Uno straccio di umanità” con il chirurgo e fondatore di Emergency Gino Strada, il presidente di Emergency Rossella Miccio, il sindaco di Riace Mimmo Lucano e la giornalista d’inchiesta Amalia De Simone. A seguire “Canzoni contro l’odio” con Neri Marcorè. Voci e chitarre di Giua, Pietro Guarracino, Vieri Sturlini.

Sabato 8 settembre alle 10.05 dal Teatro Sociale di Trento "La mancata accoglienza e i valori negati" con lo storico e saggista Luciano Canfora. A seguire, alle 12.05 "La costruzione della crisi dei migranti nei media" con il direttore del TG LA7 Enrico Mentana. Il pomeriggio alle 15.05 “Verso una nuova resistenza” con Gino Strada. La sera dalle ore 21.15 spazio al tradizionale Concerto per Emergency. Sul palco allestito in piazza Fiera: Fiorella Mannoia, Nek, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Stefano Cenci Social Band feat. Frances Alina Ascione. Condurrà Carolina Di Domenico.

Qui le dirette web in programma dall'Incontro Nazionale di Emergency