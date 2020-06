"La vera emergenza non sono le navi cariche di rifugiati, ma gli italiani che lasciano il Paese"

"Guardando l’Italia da fuori, ci preoccupa che pochi si stiano accorgendo che la vera emergenza nazionale non sono le navi cariche di rifugiati, ma il mezzo milione di persone che in dieci anni ha lasciato il paese. Pensiamo sia urgente un dibattito pubblico sulle implicazioni economiche, sociali, culturali e politiche di questo fenomeno, frutto della crisi di un paese che ha smesso di offrire opportunità e speranza".

Così si legge in una lettera indirizzata all’Espresso dall’associazione "Il Manifesto di Londra", un gruppo - così si autodefiniscono loro stessi, di "cittadini Italiani di sinistra residenti nel Regno Unito e l’Irlanda, con uno sguardo attento ed innamorato all’Italia" e convinti "che si possano raccogliere enormi consensi intorno a un programma progressista radicale e credibile".

Insomma, anche a sinistra si apre un dibattito su cosa sia giusto privilegiare almeno a livello comunicativo. I rifugiati non sono (più) un’emergenza, l’esodo degli italiani all’estero lo è ancora. Del resto i numeri sono impietosi: dal 2006 al 2019, per citare solo un dato, gli italiani iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana residenti all’estero) sono aumentati del 70,2% passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 a quasi 5,3 milioni.

L’associazione si rivolge direttamente alla rivista diretta da Marco Damilano chiedendo di aprire un dibattito pubblico sul tema dei così detti expat (gli italiani che emigrano all’estero) che vada "oltre gli stereotipi e i preconcetti".

"Ad esempio – si legge nella lettera - , scrivendo che la migrazione è fatta di storie individuali molto diverse tra loro. Ci sono i giovani cervelli in fuga, ma c’è anche chi è emigrato 40 anni fa, chi è emigrato a 45 anni perché ha perso il lavoro, e i camerieri e i rider che non hanno l’arroganza di pensare che tornando in Italia potrebbero salvare il Paese. Ci sono quelli che vivendo all’estero hanno trovato il giusto equilibrio e si sentono davvero cittadini del mondo o almeno dell’Unione europea. E ci sono i tantissimi che lasciano l’Italia per sfuggire alla disoccupazione e alla precarietà, spesso ritrovandosi a fare lavori sottopagati".

Bisogna evitare, spiegano gli autori della lettera, di "creare false divisioni tra i ‘bravi o fortunati ma vigliacchi’ che partono e i ‘coraggiosi ma frustrati’ che restano, tra i ‘cervelli che disprezzano l’Italia’ e le ‘gambe e le braccia che nessuno vuole’. La migrazione non può essere ridotta a una questione di scelte dicotomiche sul paese in cui si vive meglio e in cui il proprio ‘capitale umano’ è più valorizzato".