"Faresti bene ad aprire le cosce": il post contro Emma Marrone di un consigliere della Lega

"Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio...". E' il post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia (in provincia di Terni) della Lega, a commento del link di una notizia su un sito riguardante la cantante Emma Marrone, che durante un concerto ad Eboli, nel salernitano, avrebbe urlato dal palco la frase "aprite i porti". Il partito di Matteo Salvini ha annunciato oggi che il suo iscritto sarà espulso.

"La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia", ha sottolineato il segretario regionale del Carroccio, il deputato Virginio Caparvi. E ha annunciato la decisione "irrevocabile" di avviare sin da subito le procedure per l'espulsione del consigliere di Amelia dal partito. "Anche il dissenso più forte - ha continuato Caparvi - non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento".

Emma Marrone, criticata per la sua esternazione - secondo alcuni un chiaro attacco a Matteo Salvini - ha voluto chiarire la vicenda. "In questi giorni ho letto diversi articoli polemici - ha detto l'artista - per la mia frase 'Aprite i porti', ma è semplicemente un mio pensiero, non significa avercela con qualche politico. Perché se uno è una persona coscienziosa, con un'anima, gentile, non vuol dire andare contro gli altri politici. Sono stata cresciuta in una famiglia dove mi è stato insegnato il rispetto e l'altruismo verso i più bisognosi".

Infine l'appello alla stampa: "Mi rivolgo anche ai giornalisti e dico che li capisco. Ma non si può sporcare un pensiero positivo, un messaggio positivo lanciato da un'artista dal proprio palco per fare più click sui propri siti. Siamo in democrazia, c'è libertà di parola e finché avrò un palco sotto il culo dirò sempre quello che penso".

