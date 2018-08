Esplosione a Bologna, morti e feriti: inferno di fuoco sull'A14, crolla un ponte dell'autostrada

Salgono a due le vittime accertate dell'esplosione avvenuta a Bologna Borgo Panigale: un centinaio invece i feriti. La conferma arriva dalla Prefettura di Bologna dove è stato allestito il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs) dopo il drammatico incidente avvenuto sulla tangenziale della A14.

Tra i feriti sono tre le situazioni ritenute gravi: un ferito è stato trasferito all'ospedale di Parma e due a Cesena.

Il Raccordo di Casalecchio è stato chiuso al traffico, e restera chiuso per molto tempo. Oltre al tragico bilancio dell'incidente avvenuto oggi a Bologna è questa la conseguenza dell'esplosione che ha letteralmente fatto crollare una delle infrastrutture nevralgiche del Centro Italia e del nodo bolognese in primo luogo.

Resterà chiuso a lungo il tratto compreso tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni. L'incidente ha coinvolto tre mezzi pesanti tra cui un'autocisterna che trasportava materiale infiammabile: il tir ha preso fuoco esplodendo.

L'esplosione è avvenuta in corrispondenza di un tratto autostradale che sovrasta la via Emilia, e ha determinato il crollo della sottostante soletta, in corrispondenza della carreggiata in direzione della A14 Bologna-Taranto, che pertanto resterà chiusa per tutto il tempo necessario alla sua ricostruzione.

Le altre porzioni interessate dalle fiamme, quali la carreggiata dello stesso raccordo in direzione dell'A1 e del tratto complanare della Tangenziale, hanno subito danni per i quali sono in corso valutazioni da parte dei tecnici.

Esplosione a Bologna, le conseguenze per il traffico

Per ragioni di sicurezza è stato necessario procedere alla chiusura anche della Tangenziale di Bologna, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e lo Svincolo aeroporto 4 bis, in entrambe le direzioni. Nell'incidente 5 persone sono rimaste ferite.

Come riporta Autostrade per l'Italia sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Agli utenti in coda il personale su strada si sta attivando per la distribuzione di acqua refrigerata.

Bologna, il percorso alternativo per gli automobilisti

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso la A14, dopo l'uscita obbligatoria di Bologna Casalecchio, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in Tangenziale all'altezza dell'uscita n°5 Lame.

Per chi dall'A14 è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Bologna Panigale, percorrere la SS9 via Emilia verso Casalecchio, e rientrare in A14 da dove è poi possibile raggiungere la A1.

#BorgoPanigale #6ago 17:00, esplosione autocisterna: spente le fiamme, in corso le operazioni di raffreddamento. Squadre #vigilidelfuoco verificano la presenza di vittime pic.twitter.com/PFynIG5aoJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 agosto 2018