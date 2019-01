Lotteria Italia: a Sala Consilina il primo premio da 5 milioni di euro

I biglietti vincenti della lotteria italia 2018 sono stati resi noti nel corso del programma "Soliti Ignoti" in diretta su Rai1 domenica 6 gennaio 2019.

L'estrazione della Lotteria Italia torna nel prime time di Rai 1 la sera dell'Epifania 2019: su questa pagina potrete seguire la diretta e scoprire i numeri vincenti man mano che verranno sorteggiati.

Il primo premio come di consueto sarà di 5 milioni di euro. Annunciati gli importi anche dei premi di prima categoria. Al secondo premio andranno 2 milioni e 500mila euro, al terzo premio 1 milione e 500mila euro. Al quarto premio un milione di euro e al quinto premio 500 mila euro. Riservati anche 50 premi da 50mila euro per la seconda categoria e 150 premi da 25mila euro per la terza categoria come stabilito dal Comitato, nel numero e nell’importo. Quindi non resta che attendere.

Lotteria Italia in diretta ai Soliti Ignoti

Per controllare tutti i biglietti vincenti della lotteria Italia occorrerà attendere la fine dello speciale Soliti Ignoti - Lotteria Italia 2019. Il programma condotto da Amadeus sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.35.

Durante la serata speciale Lotteria Italia saranno sorteggiati i biglietti vincenti: ad accompagnare Amadeus tanti ospiti, con concorrenti vip e ignoti molto noti: tra gli altri ci saranno Loretta Goggi, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Marco Giallini, Riccardo Rossi, Frank Matano, Alessio Boni, Massimiliano Bruni, Paolo Fox.

Nel corso della puntata verranno svelati i premi di prima categoria e i 5 biglietti vincenti. Il programma sarà in diretta fino alle 23.40 e sarà possibile seguire il live streaming su Rai Play.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti

Ecco dunque i biglietti vincenti dei premi di prima categoria che - ribadiamolo - verranno associati ai premi milionari solo durante la diretta tv.

Sono stati estratti i biglietti: serie E numero 265607 venduto a Pompei in provincia di Napoli nella rivendita di Via Roma 59; serie E numero 449246 venduto a Napoli nella rivendita di Piazza Principe Umberto; serie P numero 386971 venduto a Torino nella rivendita di Corso Traiano 158; serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno nella rivendita della stazione di servizio della Salerno Reggio Calabria. Sempre in una stazione di servizio ma sulla autosole Milano Napoli è stato venduto l'ultimo biglietto estratto, serie F numero 075026 venduto a Fabro in provincia di Terni.

Lotteria Italia 2018: i superpremi

Ecco dunque tutti i premi di prima categoria

1° Premio € 5.000.000 >> G 154304 venduto a Sala Consilina

2° Premio € 2.500.000 >> E 449246 venduto a Napoli

3° Premio € 1.500.000 >> E 265607 venduto a Pompei

4° Premio € 1.000.000 >> P 386971 venduto a Torino

5° Premio € 500.000 >> F 075026 venduto a Fabro in provincia di Terni.

Con i circa 7 milioni di biglietti venduti, il 18% in meno dello scorso anno, la lotteria Italia 2018 fa registrare il secondo peggior risultato di vendita di sempre: andò peggio solo nel 2012 quando furono 6,9 milioni i tagliandi venduti.

L’estrazione della lotteria italia sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

Ricordiamo che sono già stati estratti alcuni biglietti vincenti comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno” nelle scorse settimane. Si tratta dei vincitori dei premi giornalieri che si sono già spartiti 770.000 euro in totale.

Ecco quindi l'elenco dei 66 vincitori di premi giornalieri che portano a casa chi 10mila e chi 20mila euro.