Lotto e SuperEnalotto, l'estrazione di oggi 6 novembre 2018

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: c'è grande attesa per l'estrazione di stasera, martedì 6 novembre 2018. Non ci sono stati “6” nel concorso del SuperEnalotto di lunedì 5 novembre, estrazione "speciale" dopo il rinvio dovuto alla festività del 1° novembre (Ognissanti). Questa settimana le estrazioni riprendono con la consueta cadenza per i giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (il martedì, il giovedì e il sabato). Il jackpot di casa Sisal per il concorso di martedì 6 metterà in palio 60 milioni. La combinazione esatta dei numeri estratti ieri, lunedì 5 novembre, è stata 8-36-39-40-48-50, jolly 68, superstar 50. Il premio di prima categoria è stato centrato due volte nel 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Di seguito, i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti stasera (martedì 6 novembre 2018).

Lotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del Lotto di martedì 6 novembre 2018, concorso n. 133: ecco i numeri vincenti

Estrazione n°133 del 06/11/2018 NAZIONALE 86 79 83 20 25 BARI 47 75 30 89 67 CAGLIARI 76 79 17 6 72 FIRENZE 75 42 74 29 38 GENOVA 37 41 42 50 62 MILANO 16 8 80 63 84 NAPOLI 75 79 32 73 58 PALERMO 85 81 72 71 38 ROMA 30 32 71 74 20 TORINO 74 45 32 47 33 VENEZIA 64 75 77 30 54

10eLotto, i numeri estratti oggi

Estrazione 10eLotto n°133 del 06/11/2018

8 16 17 30 32 37 41 42 45 47 64 71 72 74 75 76 79 80 81 85

Numero Oro 47 Doppio Oro 47 75

Supernenalotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del supernEnalotto di martedì 6 novembre 2018, concorso n. 133: ecco la sestina vincente:

4 16 24 42 51 84

Jolly 14 Superstar 10