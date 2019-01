Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: il calendario di gennaio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: a Capodanno ci sarà l’estrazione dei numeri fortunati? La normale programmazione delle estrazioni - che avvengono normalmente ogni martedì, giovedì e sabato sera – com’è noto può subire delle variazioni nel caso in cui il giorno dell'estrazione corrisponda ad una festività nazionale.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane, oggi non ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti di SuperEnalotto SuperStar e SiVinceTutto. L'estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è stata infatti posticipata a giovedì 3 gennaio. Nulla è stato comunicato in merito al Lotto ma è molto probabile che la programmazione segua quella del SuperEnalotto.

Ecco il calendario:

L’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019;

L’estrazione di giovedì 25 aprile 2019 è posticipata a sabato 27 aprile 2019;

L’estrazione di sabato 27 aprile 2019 è posticipata a lunedì 29 aprile 2019;

L’estrazione di giovedì 15 agosto 2019 è posticipata sabato17 agosto 2019;

L’estrazione di sabato 17 agosto 2019 è posticipata a lunedì 19 agosto 2019.

Le vincite dell’ultima estrazione del Lotto

L'ultima estrazione del Lotto ha portato fortuna a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un fortunato ha vinto 95mila euro per effetto del terno 5-31-55 giocato proprio sulla ruota partenopea. Secondo Agimeg, nel 2018 Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 5,5 miliardi di euro.