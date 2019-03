Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi: i numeri vincenti di martedì 19 marzo 2019

Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: oggi torna l’appuntamento con i numeri vincenti. Questa sera poco dopo le 20 conosceremo tutte le combinazione estratte. Come sempre potrete seguire l’estrazione di oggi, martedì 19 marzo, in diretta su questa pagina. Occhi puntati soprattutto sul SuperEnalotto, e non è un novità. Dal momento che il 6 latita ormai da tempo immemore nel corso degli ultimi mesi il montepremi del jackpot è salito sempre di più fino a toccare i 121,9 milioni, una somma che detto tra noi si farebbe anche fatica a spendere in una vita sola. Ma come dicevano i latini: melius abundare quam deficere.

In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi martedì 19 marzo 2019. A partire dalle 20 potrete dunque controllare i numeri vincenti e verificare se avete il biglietto fortunato.

L’ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato né 6 né 5+1 ma sono stati realizzati sei “5” da 40.734,69 euro. I quattro fortunati che hanno centrato un 4 Stella hanno vinto solo duemila euro in meno. Insomma, nessuna vincita eclatante.

Anche il Lotto è stato abbastanza avaro di premi. L’ultima estrazione ha portato fortuna a Firenze, dove è stato centrato un terno da oltre 23mila euro grazie alla combinazione 4, 10, 79 sulla ruota di Roma. Il 10eLotto ha invece baciato Lanciano, in provincia di Chieti, dove un giocatore ha vinto 30mila euro grazie a un’estrazione frequente e a una giocata Oro.

Per chiudere ricordiamo che il 20 aprile 2019, con l’iniziativa "Pasqua 100x100" il SuperEnalotto assegnerà 100 premi da 100 mila euro ciascuno. È possibile partecipare semplicemente acquistando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso del 20 aprile. I ticket si potranno acquistare a partire dal 17 aprile e ovviamente daranno anche la possibilitàdi vincere il jackpot milionario del SuperEnalotto.

