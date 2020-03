Oggi SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 21 marzo 2020 in diretta. Anche oggi qualche minuto dopo le venti conosceremo insieme la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi. Su questa pagina anche i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e 10eLotto, e poi le quote relative a eventuali vincite.

Estrazioni oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 21 marzo

A partire dalle ore 20 potrete seguire in diretta su questa pagina l'estrazione di stasera. Scopriremo la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite. C'è tempo fino alle 19,30 per giocare alle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto. Nessun 6, nè 5+1 nell’ultimo concorso del Superenalotto, ma nella scorsa estrazione i “5” hanno portato a casa oltre 22mila euro. Jackpot ricchissimo quello del SuperEnalotto di oggi, sale a 35,7 milioni e si piazza in seconda posizione tra i jackpot più alti d’Europa, dietro ai 76 milioni di euro dell’Eurojackpot e ben davanti ai 17 milioni del gioco Euromillions. Nell’ultima estrazione del Lotto invece è uscito il secondo ritardatario della Nazionale, il 47 che mancava da 82 turni.

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 21 marzo 2020

Alle 20 i numeri vincenti in diretta del SuperEnalotto di oggi 21 marzo 2020

Estrazioni Lotto di oggi sabato 21 marzo 2020

Alle 20 l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 21 marzo 2020. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le ore 20.

10eLotto, estrazione del 21 marzo 2020: ecco i numeri

Poco dopo le 20 conosceremo insieme anche i numeri del 10eLotto, ovvero la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

SuperEnalotto: tutte le cose da sapere sulle vincite

Tutte le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto sono in diretta su Today.it, dove potete verificare le eventuali vincite di tutti gli ultimi concorsi. Il termine massimo per presentare la ricevuta di gioco vincente è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Dopo tale termine si perde il diritto alla riscossione della vincita. Restano invariate le modalità di riscossione dei premi. L'ammontare dei premi non riscossi viene versato all'Erario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il montepremi da regolamento viene ripartito tra le categorie di vincita in modo equilibrato, con l'obiettivo di far crescere il Jackpot e, nel contempo, garantire i premi delle categorie inferiori fra cui il "2" e le vincite immediate. Nel dettaglio il montepremi del SuperEnalotto, costituito dal 60% di quanto raccolto in un concorso, viene così ripartito:

al 6 va il 17,4% del montepremi

al 5+1 va il 13,0% del montepremi

al 5 va il 4,2% del montepremi

al 4 va il 4,2% del montepremi

al 3 va il 12,8% del montepremi

al 2 va il 40,0% del montepremi

l'8,4% del montepremi è invece destinato al pagamento delle vincite immediate.