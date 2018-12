Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 1 dicembre

La caccia al jackpot continua. Ha sfiorato i 109 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar a novembre, il totale da inizio anno è di 1,2 miliardi. Il 6 ancora non si vede, nel mese scorso la vincita più ricca è il 5 da 205mila euro centrato a Grignano (Napoli) lo scorso 17 novembre. Nell'estrazione di sabato 1 dicembre 2018 il premio di prima categoria mette in palio 71,1 milioni di euro, premio più alto in Europa e a un passo dalla top ten di sempre del gioco. Quest'anno il sei è stato centrato solo due volte: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Estrazioni del lotto e superEnalotto, le combinazioni vincenti

Ecco tutti i numeri estratti e le combinazioni vincenti di oggi di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (sabato 1 dicembre 2018)

Estrazione Superenalotto di oggi sabato 1 dicembre

7 16 33 54 80 84

Numero Jolly 18

Superstar 74

Estrazione Lotto di oggi sabato 1 dicembre

Estrazione n°144 del 01/12/2018 NAZIONALE 15 36 6 21 48 BARI 58 7 14 29 40 CAGLIARI 60 3 53 83 42 FIRENZE 87 60 23 17 69 GENOVA 23 57 27 33 32 MILANO 87 7 21 8 23 NAPOLI 29 88 32 31 16 PALERMO 5 58 22 59 90 ROMA 85 11 37 23 44 TORINO 25 57 4 17 87 VENEZIA 51 22 88 21 9

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 1 dicembre

3 5 7 11 14 21 22 23 25 27 29 32 51 53 57 58 60 85 87 88

Numero Oro 58

Doppio Oro 58 7

SuperEnalotto, modifiche date estrazioni 2019

Pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto-SuperStar e del SiVinceTutto per l’anno 2019. L’estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019; L’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019; L’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019; L’estrazione di giovedì 25 aprile 2019 è posticipata a sabato 27 aprile 2019; L’estrazione di sabato 27 aprile 2019 è posticipata a lunedì 29 aprile 2019; L’estrazione di giovedì 15 agosto 2019 è posticipata sabato17 agosto 2019; L’estrazione di sabato 17 agosto 2019 è posticipata a lunedì 19 agosto 2019.

Inoltre, l’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 1° maggio 2019 è posticipata a lunedì 6 maggio 2019. Infine, per quanto concerne le date di estrazione dei concorsi del SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 25 dicembre 2019 e del SuperEnalotto/SuperStar di giovedì 26 dicembre 2019, si provvederà con successiva determinazione direttoriale.