Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di lunedì 10 dicembre

C'è un'attesa spasmodica per i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto dell'estrazione di lunedì 10 dicembre 2018. Mai come oggi, dopo la sospensione di sabato 8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, i giocatori italiani non vedono l'ora di scoprire chi si porterà a casa il jackpot da 73,4 milioni di euro in palio per chi indovinerà la fatidica sestina vincente. L'attuale montepremi è il più alto d'Europa e il decimo nella storia del gioco.

Ma nella serata di lunedì 10 dicembre non verranno estratti soltanto i numeri del SuperEnalotto, ma anche quelli di Lotto e 10eLotto. Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicate in diretta le combinazioni vincenti dei tre giochi, così da permettere a tutti quelli che hanno tentato la fortuna di scoprire se sono stati baciati dalla dea bendata.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Non sapete che numeri giocare e volete controllare quelli che mancano da più tempo? Nella tabella seguente, pubblicata sul sito del SuperEnalotto, vengono riportati tutti i 90 numeri, seguendo l'ordine dei più ritardatari, calcolati fra quelli delle Sestine Vincenti.

SuperEnalotto, un 2018 fortunato

L'anno che si sta per concludere non può che definirsi 'fortunato' per la lotteria più amata dagli italiani, visto che nel 2018 l'agognata sestina milionaria è stata centrata ben due volte. La prima è stata la mega vincita del 17 aprile scorso a Caltanissetta, dove finirono oltre 130 milioni. La sestina magica è stata poi centrata un’altra volta lo scorso 23 giugno, questa volta però grazie ad un sistema di quote: i 51,3 milioni di euro del jackpot sono stati distribuiti in diverse zone d’Italia.

Di seguito, il calendario delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto del mese di dicembre 2018:

A Natale estrazione 'speciale'

In attesa di scoprire i numeri estratti stasera, ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.

Inoltre sono state pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto per l’anno 2019: l'estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019; l’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019; l’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019.