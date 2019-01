Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 10 gennaio 2019

SuperEnalotto, estrazione da record: l'ultima estrazione del SuperEnalotto mette in palio il jackpot più alto del mondo con 88,8 milioni di euro. Come al solito l'appuntamento è per le 20:00 con le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto in diretta su questa pagina.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'ultima estrazione

L'estrazione del Superenalotto di questa sera si posiziona potenzialmente al nono posto nella top ten delle vincite più alte di sempre della storia del concorso Sisal, avvicinandosi sempre più all’ottava posizione. Non solo SuperEnalotto: questa sera tornano come di consueto anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto per il secondo appuntamento settimanale.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 10 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del SupernEnalotto estratti oggi giovedì 10 gennaio 2019

-- Estrazione SuperEnalotto in diretta dalle 20:00 --

-- -- -- -- -- -- --

Jolly -- Superstar --

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 10 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del Lotto estratti oggi giovedì 10 gennaio 2019

-- Estrazione Lotto in diretta dalle 20:00 --

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 10 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi giovedì 10 gennaio 2019

-- Estrazione 10eLotto in diretta dalle 20:00 --

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote), Lunedì è stato il Lotto a regalare migliaia di euro e a beneficiare della Dea Bendata è stata ancora una volta la Campania già baciata dalla fortuna con i biglietti vincenti della Lotteria Italia.

L'ultima estrazione del Lotto hanno portato a Salerno 124.750 euro grazie ad una quaterna giocata sulla ruota di Napoli ( 22, 37, 56, 90 la combinazione vincente). A Cadoneghe (Pordenone) sono finiti invece 250mila euro grazie ad un terno puntato sulla ruota di Torino con i numeri 20-52-86.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha invece premiato Orio al Serio dove una giocata da 3 euro ha portato ad un fortunato giocatore ben 100mila euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie