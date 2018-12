Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 11 dicembre 2018

Nuovo appuntamento settimanale con i numeri del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 11 dicembre 2018, a un giorno di distanza dall'ultima estrazione di lunedì 10 dicembre.

La sospensione di sabato 8 dicembre ha infatti modificato il calendario dei concorsi, che subirà nuovi cambiamenti nelle prossime settimane in occasione delle festività natalizie.

Nell'estrazione di lunedì 10 dicembre del SuperEnalotto è mancato il fatidico "6" e il jackpot è volato a ben 75,2 milioni di euro. Si tratta del premio più alto in Europa ed è al decimo posto nella storia del gioco. Con l'ultimo concorso hanno fatto festa quattro giocatori fortunati che hanno realizzato i "5" (vincendo 49.734,76 euro).

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di martedì 11 dicembre

I giocatori italiani aspettano quindi l'estrazione di martedì 11 dicembre, per verificare i numeri del SuperEnalotto, ma anche quelli del Lotto e del 10eLotto. Su questa pagina la diretta delle estrazioni a partire dalle 20, con tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto, i premi vinti nel 2018

Il premio di prima categoria è stato centrato ben due volte dall'inizio del 2018: un anno particolarmente fortunato. Lo scorso 17 aprile la dea Bendata ha baciato Caltanissetta, dove sono stati vinti 130,2 milioni. Pochi mesi dopo, il 23 giugno ancora una vincita milionaria: 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Estrazioni di dicembre 2018 e gennaio 2019: le date (e le modifiche)

Non ci sarà l'estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018, anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. La raccolta del gioco del Lotto terminerà alle 18 e l'estrazione sarà alle 18.30.

Ecco il calendario aggiornato delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto del mese di dicembre 2018 (con tutte le variazioni di date e le sospensioni):

E per il 2019? L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l'elenco delle modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto per l'anno che viene: l'estrazione di martedì 1 gennaio 2019 risulta posticipata a giovedì 3 gennaio 2018; quella del 3 gennaio 2019 sarà effettuata sabato 5 gennaio 2019; quella di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019.

Vincite dimenticate: sono milioni i premi non ritirati

Ogni anno milioni di vincite restano nelle casse dei Monopoli. Un'eleaborazione dell'Adnkronos su dati dei Monopoli nel luglio 2017 evidenziò la cifra record di ben 353 milioni.

Con il solo gioco del Lotto, dal 2010 al 2016 non sono stati ritirati premi per 344 milioni (circa 49 milioni l'anno. Situazione simile per le lotterie: dal 2010 al 2015 non sono stati ritirate vincite per 9,1 milioni. Considerato Slot, Vlt, Bingo, Ippica, scommesse sportive, scommesse virtuali, nel 2016 le giocate sfiorarono i 96 miliardi, con vincite complessive per 76,9 miliardi. All'erario andarono circa 10,5 miliardi mentre il resto, circa 9 mld è andato ai gestori delle scommesse e alla filiera del gioco.