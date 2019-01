Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 12 gennaio 2019

Oggi nuova estrazione del SuperEnalotto. Anno nuovo, jackpot vecchio. E che jackpot! Grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 12 gennaio 2019. Se la sestina vincente manca, c’è chi è andato vicino al colpo grosso nell'ultima estrazione di giovedì sera: infatti sono due i punti 5 da oltre 87mila euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state convalidate a Tavernerio (Como, Edicola Tavernerio in via Provinciale 37) e Paternopoli (Avellino, Cartolibreria Biancaniello in via Nazario Sauro 2). Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta ormai sei mesi fa, era il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Nell'estrazione di sabato 12 gennaio il jackpot del SuperEnalotto è sempre più ricco e vale ben 89,7 milioni di euro: si tratta del premio in palio più alto in Europa e del nono nella storia del gioco.

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi sabato 12 gennaio

Seguiremo in diretta l'estrazione di oggi, sabato 12 gennaio 2019, dei numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto su questa pagina dalle ore 20. A più tardi!

SuperEnalotto, vince 66mila euro... ma non lo sa

Un fortunato ma sbadato giocatore non si sarebbe presentato a riscuotere la vincita da oltre 66 mila euro centrata a Cercola (NA), nel concorso n. 123 del SuperEnalotto di sabato 13 ottobre 2018, presso il Punto di Vendita Sisal Eden Bar situato in Corso Riccardi, 244. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore del "5" non si è presentato per la riscossione. La giocata da 2 euro è stata convalidata sabato 13 ottobre nel tardo pomeriggio: i numeri della sestina vincente sono stati 14, 36, 39, 46, 55, 59 Jolly 64, SuperStar 80. I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadevano venerdì 11 gennaio.

Lotto e 10eLotto, le ultime grosse vincite

Doppia vincita al Lotto a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, nell'ultimo concorso: grazie ai numeri 4-10-11-65-84 sulla ruota Nazionale, sono state centrate due vincite rispettivamente da 13.950 euro e da 12.975 euro, per un totale di quasi 27mila euro. Lo comunica AgiproNews. A Carnago, in provincia di Varese, con una giocata da 10 euro complessivi sui numeri 3-18-54 sulla ruota di Firenze, sono stati centrati tre ambi e un terno: in tutto 19.500 euro, niente male.

Si fa festa per il 10eLotto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: sono stati indovinati due 9, uno da 50mila euro e uno da 40mila euro, con due giocate da due euro ciascuna su 10 numeri. Sul podio delle vincite anche quella da 50mila euro realizzata a Sommatino (CL), con una giocata da 3 euro su un'estrazione immediata. A Lanciano, in provincia di Chieti, vinti con un 3 ben 30mila euro.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 5 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 8 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 10 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 12 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 15 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 17 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 19 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 22 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 24 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 26 gennaio 2019

Estrazione Lotto e SuperEnalotto 29 gennaio 2019

Fabrizio Sunseni, marito di Sabrina Savarino, titolare dell'edicola ricevitoria Totip Tris Uno a Caltanissetta dove è stato centrato il Sei da oltre 130 milioni al Superenalotto, 17 aprile 2018. ANSA/FRANCO INFURNA