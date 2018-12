Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 13 dicembre 2018

I numeri dell'ultima estrazione del SuperEnalotto hanno fatto battere forte il cuore ad un giocatore di Bari che per un solo numero non ha indovinato la sestina vincente. Festeggia certo con 465mila euro un "5+" davvero dorato, ma il 6 sfugge ancora e nell'estrazione di oggi 13 dicembre il jackpot sale ad oltre 78 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti

In attesa di scoprire i numeri estratti stasera, ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

A Natale estrazione 'speciale'

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30.

Estrazioni di Capodanno, cambiano le date

Inoltre in occasione della festività di Capodanno 2019, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso n. 1 di martedì 1 gennaio è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 2 di giovedì 3 gennaio è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 3 di sabato 5 gennaio è posticipata a lunedì 7 gennaio.

Lotto, il 19 dicembre la sentenza della Corte di Giustizia

Cresce l'attesa per la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che mercoledì 19 dicembre emetterà la sua sentenza sulla causa promossa dalla StanleyBet sulla gara del Lotto che si è svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro.

‎Il bando venne però impugnato dalla Stanleybet che criticava una serie di aspetti, come gli elevati requisiti di solidità economica richiesti ai candidati, o l’inserimento della clausola di cessione gratuita della rete (clausola che per le scommesse era già caduta con la sentenza Laezza). Ma soprattutto la decisione di mettere a gara un’unica concessione, quando invece il servizio poteva essere affidato a più soggetti in competizione tra loro. Stanley in sostanza puntava a offrire il Lotto nella propria rete di Ctd, paragonandolo a una scommessa sull’esito delle estrazioni.

Il Tar Lazio, nell’aprile 2016, respinse in toto le argomentazioni della Stanley, ritenendo pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco la scelta di assegnare un’unica concessione. A rimettere la questione alla Corte di Giustizia è stato il Consiglio di Stato circa un anno dopo.

Di seguito, il calendario delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto del mese di dicembre 2018: