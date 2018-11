Estrazioni di oggi di Lotto e SuperEnalotto: ecco i numeri vincenti

Tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Qui potete seguire in diretta l'estrazione di oggi martedì 13 novembre 2018. L’appuntamento è fissato per questa sera, 13 novembre, poco dopo le 20.00 per essere aggiornati su tutte le novità.

Le ultime estrazioni non hanno riservato vincitori e il jackpot si è alzato ulteriormente raggiungendo la cifra spaventosa di 62,8 milioni di euro, il secondo montepremi più alto d’Europa in questo momento – in 15esima posizione assoluta tra le vincite più alte di sempre nella storia del concorso Sisal.

Anticipata al lunedì 24 dicembre l’estrazione di Natale

Nell'attesa dell'estrazione di oggi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che l’estrazione del Gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. Tuttavia considerato che il 24 dicembre è una particolare giornata prefestiva i Monopoli hanno ravvisato l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura dell’accettazione delle giocate, anticipando di conseguenza tutte le attività di estrazione: il 24 dicembre 2018 la raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.

Intanto segnaliamo per i giocatori che ancora non hanno giocato la schedina i cosiddetti numeri ritardatari, vale a dire quelli che mancano all’appello da troppo tempo.

Bari Numero 86 66 12 46 41 28 23 55 43 32 Ritardo 119 93 77 67 61 60 58 58 53 51

Cagliari Numero 48 58 82 12 61 37 7 1 56 84 Ritardo 101 78 65 64 62 58 50 49 42 38

Firenze Numero 82 80 36 48 32 66 14 17 41 70 Ritardo 188 83 69 69 64 58 51 46 45 43

Genova Numero 80 36 65 78 84 46 81 83 75 16 Ritardo 100 97 68 63 56 52 52 50 46 45

Milano Numero 55 85 54 25 87 33 59 71 83 30 Ritardo 73 73 69 65 53 51 51 44 44 42

Napoli Numero 38 12 67 89 7 72 6 15 43 20 Ritardo 88 72 66 64 56 52 51 48 48 47

Palermo Numero 46 22 37 34 20 18 26 66 47 8 Ritardo 96 83 76 66 63 57 54 50 47 46

Roma Numero 42 70 75 58 54 49 17 33 68 2 Ritardo 63 47 47 44 43 42 40 40 39 37

Torino Numero 54 50 65 41 78 72 61 3 87 86 Ritardo 154 115 91 89 89 55 52 47 47 44

Venezia Numero 60 72 11 90 89 19 48 5 29 49 Ritardo 89 79 72 53 48 45 45 38 36 34

Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 novembre 2018

Di seguito, i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti stasera (martedì 13 novembre 2018).

Lotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del Lotto di martedì 13 novembre 2018, concorso n. 136: ecco i numeri vincenti

Estrazione Lotto n°136 del 13/11/2018

10eLotto, i numeri estratti oggi

Estrazione 10eLotto n°136 del 13/11/2018

Supernenalotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del supernEnalotto di martedì 13 novembre 2018, concorso n. 136

