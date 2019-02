Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi giovedì 14 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: in diretta dalle ore 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto è la più attesa, complice il jackpot che mette in palio 105,3 milioni di euro. Si tratta del sesto premio più alto nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 febbraio 2019

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 febbraio 2019

4 30 47 76 78 83

Jolly 53 SuperStar 65

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 febbraio 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 febbraio 2019

Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere e sale, come detto, a 105,3 milioni di euro. Nessuno ha centrato sestina vincente nell'ultima estrazione del SuperEnalotto (combinazione vincente 14 28 64 69 84 90 Jolly 27 SuperStar 90), ma la prima estrazione della settimana ha portato bene ai nove giocatori che hanno centrato il "5" e che vincono 21mila euro a testa. Il premio di prima categoria è stato assegnato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. Nel 2019 ancora manca il jackpot. Sarà questa la serata fortunata per qualcuno?

Nell'ultima estrazione del Lotto, colpo da 25mila euro centrato a Stradella (in provincia di Pavia) grazie a un ambo secco sulla ruota di Milano: si tratta della vincita più alta per l’ultimo concorso del Lotto. A Trentola Ducenta (Caserta) un terno su Napoli premia invece con 18.500 euro, mentre a Ora (Bolzano) sono due le vincite con due quaterne su Venezia, probabilmente riferibili allo stesso giocatore visto che basate sugli stessi numeri, che regalano complessivamente circa 27mila euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera, ricordiamo il calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.