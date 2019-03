Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 marzo 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: oggi giovedì 14 marzo 2019 torna l'atteso appuntamento con le lotterie più amate dagli italiani. A partire dalle ore 20:00 su Today.it verranno pubblicati i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto. Volete sapere se avete vinto? Su questa pagina potrete controllare le vostre giocate, confrontandole con le combinazioni estratte giovedì 14 marzo.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di giovedì 14 marzo 2019

L'estrazione di oggi del SuperEnalotto è senza dubbio tra le più attese, considerando che in palio c'è un jackpot da capogiro: ben 119,4 milioni di euro, che si conferma il premio attualmente più alto in Europa e tra i più elevati della storia del gioco. Ma non tutti cercano soltanto la sestina fortunata, motivo per cui su questa pagina seguiremo anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 marzo 2019

Ecco in numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 14 marzo:

COMBINAZIONE VINCENTE: 27 28 42 63 78 86

NUMERO JOLLY: 70

NUMERO SUPERSTAR: 33

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 marzo 2019

Ecco in numeri vincenti del Lotto estratti oggi, giovedì 14 marzo:

NAZIONALE 73 11 82 89 18 BARI 49 4 33 24 44 CAGLIARI 61 82 56 74 60 FIRENZE 31 72 85 63 56 GENOVA 56 30 85 70 66 MILANO 48 90 19 7 28 NAPOLI 17 62 45 7 3 PALERMO 85 29 25 1 80 ROMA 9 57 29 65 27 TORINO 5 78 37 74 53 VENEZIA 90 78 28 29 61

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 14 marzo 2019

Ecco in numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi, giovedì 14 marzo:

4 5 9 17 19 29 30 31 33 48 49 56 57 61 62 72 78 82 85 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 49

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 49 4

In assenza della sestina milionaria, a fare festa dopo l'ultima estrazione di martedì 12 marzo sono stati gli otto giocatori che hanno centrato il "5", ognuno dei quali vince 24.889,66 mila euro. Per i quattro "4stella" ci sono invece 33.625 euro. Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5 e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con 3 milioni di euro. Il premio di prima categoria, invece, è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Rimanendo in tema di SuperEnalotto, negli ultimi giorni è stato risolto il mistero del vincitore di 70mila euro che rischiava di perdere il premio con l'avvicinarsi della scadenza: l'operaio fortunato si è presentato a riscuotere la vincita. Altri due giorni e l'ingente somma sarebbe andata perduta.

L'ultima estrazione del Lotto a portato gioia a Rocca Priora, in provincia di Roma, dove sono stati vinti oltre 50mila euro al LottoPiù: con una giocata complessiva di 4,50 euro sui numeri 5-44-55-66-89 sulla ruota di Bari. Il fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. Festa anche a San Bassano (CR), con un bottino che sfiora i 27mila euro. Lazio fortunato nel concorso di martedì 12 marzo, con una vincita da 23.750 euro centrata a Ladispoli (RM) e una da 15.875 euro a Ferentino (FR), mentre a Roma è stato realizzato un ambo secco (31-34 sulla ruota della Capitale) da 15.625 euro. Infine a Torrice, in provincia di Frosinone, si è festeggiato una vincita da oltre 14mila euro.

Pioggia di premi anche con il 10eLotto nell'ultima estrazione. Un 10 Oro da 2,7 milioni di euro è stato centrato a Ceglie Messapica (BR) nell'ultimo concorso del 10eLotto, grazie a una giocata da 2 euro: si tratta della seconda vincita più alta del 2019 ( e fra le cinque più alte in assoluto), dopo quella da 5,4 milioni realizzata a Marcianise (CE) lo scorso 14 febbraio. Vittorie anche a Palermo, con un 9 da 100mila euro, e a Roma, con un 9 Oro da 50mila euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

