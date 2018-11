Estrazioni di oggi di Lotto e SuperEnalotto: ecco i numeri vincenti

Tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Qui potete seguire in diretta l'estrazione di oggi giovedì 15 novembre 2018. L’appuntamento è fissato per questa sera, 15 novembre, poco dopo le 20.00 per essere aggiornati su tutte le novità.

Nessuno ha indovinanto la sestina vincente nell'ultima estrazione del SuperEnalotto (questi i numeri estratti martedì 13 novembre: 7 15 22 31 46 50; numero Jolly 61; Superstar 26). L'estrazione di questa sera metterà in palio 64 milioni di euro, secondo jackpot più alto d’Europa (la sestina vincente manca dallo scorso mese di giugno).

A Natale 100 premi istantanei da 100mila euro

In occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata. Sarà possibile convalidare le schedine per il concorso n. 153 già dal prossimo 17 novembre.

Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi

Di seguito, i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti stasera (giovedì 15 novembre 2018).

Lotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del Lotto di giovedì 15 novembre 2018, concorso n. 137: ecco i numeri vincenti

10eLotto, i numeri estratti oggi

Estrazione 10eLotto n°137 del 15/11/2018

SupernEnalotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del supernEnalotto di giovedì 15 novembre 2018, concorso n. 137

Anticipata al lunedì 24 dicembre l’estrazione di Natale

Nell'attesa dell'estrazione di oggi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che l’estrazione del Gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. Tuttavia considerato che il 24 dicembre è una particolare giornata prefestiva i Monopoli hanno ravvisato l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura dell’accettazione delle giocate, anticipando di conseguenza tutte le attività di estrazione: il 24 dicembre 2018 la raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.