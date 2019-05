Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 maggio 2019

Estrazioni lotto e SuperEnalotto, l'ultima estrazione della settimana quella di oggi giovedì 16 11 maggio 2019: come tutti i giovedì conosceremo i numeri estratti e le combinazioni vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto a partire dalle ore 20.

Su Today.it la diretta delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di questa sera: dalle 20 conosceremo i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto con le relative quote dei vincitori.

Su questa pagina potrete controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: se navigando da mobile avete problemi nella visualizzazione provate a cliccare su questo link.

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi giovedì 16 maggio 2019 è attesissima grazie anche al jackpot che rimette in palio ben 152,9 milioni di euro, terza vincita più alta di sempre nella storia del concorso Sisal. Nessuno infatti ha centrato la combinazione vincente nell'ultima estrazione: il '6' stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51.3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. Vedremo se stasera riuscirà a centrare la sestina vincente.

Qui in basso, poco dopo le ore 20, i numeri del SuperEnalotto e in diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 maggio 2019

Aggiornamento : nessun 6 neppure nell'estrazione di questa sera, ma esultano i cinque giocatori che hanno agguantato il '4stella': a loro vanno 30mila euro a testa mentre agli otto '5' vanno oltre 25mila euro a testa.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 11 25 37 67 75 85

Numero Jolly: 35

Numero Superstar: 51

Superenalotto, estrazione n. 59 del 16/05/2019

Le quote del superenalotto CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 8 € 25.804,26

4 stella 5 € 30.826,00

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 maggio 2019

Estrazione n°59 del 16/05/2019 NAZIONALE 48 40 38 25 10 BARI 18 43 21 35 30 CAGLIARI 67 16 13 15 54 FIRENZE 81 10 69 35 75 GENOVA 39 36 65 34 73 MILANO 4 32 24 68 37 NAPOLI 14 70 67 31 80 PALERMO 1 28 60 87 54 ROMA 60 19 40 17 4 TORINO 26 12 66 43 38 VENEZIA 3 44 88 66 26

I numeri del lotto ruota per ruota: estrazione n°59 del 16/05/2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 16 maggio 2019

Combinazione vincente 10eLotto: 1 3 4 10 12 14 16 18 19 26 28 32 36 39 43 44 60 67 70 81

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 18

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 18 43

10eLotto, l'estrazione in diretta dalle ore 20:00 su questa pagina

Il jackpot del SuperEnalotto, come detto, continua a crescere e arriva ad oltre 152 milioni di euro, al terzo posto fra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco, e primo in Europa. Nessuno ha centrato la combinazione vincente nell'estrazione di martedì 14 maggio, ma se la sestina vincente manca da quasi un anno c’è chi è andato vicino al colpo grosso: sono stati infatti centrati sei '5' da oltre 35mila euro ciascuno. Premi anche dal '4 stella': dieci vincitori hanno portato a casa 31.660 euro a testa.

C'è attesa anche per l'estrazione del Lotto di stasera. Nell'ultima estrazione il gioco del Lotto ha premiato la Campania e la provincia di Napoli in particolare: a Vico Equense è stata realizzata una vincita da 62.250 euro grazie a tre terni e una quaterna centrati sulla ruota campana grazie ai numeri 27-68-72-89. A Napoli anche un terno secco sulla ruota Nazionale (2-6-88) che ha regalato 31.550 euro.

La seconda vincita più alta del concorso è finita invece a Mariano Comense (CO) dove con cinque euro puntati e con l'opzione Lotto più sono stati vinti 50.596 euro.

Con l'ultima estrazione del 10eLotto si festeggia a Sorrento dove sono stati vinti 50mila euro grazie a un "9" arrivato con la modalità di gioco frequente. A Monfalcone, in provincia di Gorizia, sono stati invce vinti 25mila euro grazie a un "6", arrivato sempre in modalità frequente. Sul gradino più basso del podio delle vincite anche Milano, dove un "9" ha fatto vincere 20mila euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le ultime estrazioni

Come si gioca al Lotto

Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005.

SuperEnalotto, come funziona: i numeri e l'estrazione

Il SuperEnalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

I numeri del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.