Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 marzo 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi sabato 16 marzo 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 120,7 milioni di euro attualmente il premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 marzo 2019

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 marzo 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 16 marzo 2019

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non solo ha visto uscire la sestina vincente, ma neppure 5+1 né '5'. Festeggiano invece due fortunati giocatori che indovinando la combinazione da '4 Stella' incassano 72mila euro. Le vincite realizzate a Monticello Conte Otto in provincia di Vicenza e a Biancavilla in provincia di Catania.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato un giocatore che ha scommesso sulla "disgrazia". Il colpo messo a segno da un giocatore partenopeo che sulla ruota di Napoli ha centrato un terno secco da 22.500 euro grazie ai numeri 3-7-17. Complessivamente sono altre quattro le vincite in top ten arrivate ancora grazie al 17 su Napoli: un ambo da 17.500 euro a Caiazzo (in provincia di Caserta), uno da 12.500 euro a Napoli, un terno da 11.250 euro a Rossano (Cosenza) e un terno da 9.750 euro a Cava de’ Tirreni (Salerno).

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto un vero e proprio colpo della vita di un giocatore di Ceglie Messapica: in provincia di Brindisi è infatti stata centrata una vincita da oltre 2,7 milioni di euro, la seconda vincita più alta centrata nel 2019 e la quarta più alta di sempre. Il fortunato ha centrato tutti e dieci i numeri di un’estrazione frequente, e ha piazzato la giocata con l’opzione Oro. Festeggiano anche Palermo, grazie a un 9 da 100mila euro, e Roma con un 10 da 50mila euro, entrambi centrati con delle estrazioni frequenti. Per la versione classica del gioco, invece, la vincita più alta è un a quaterna da 50.600 euro circa, centrata a Rocca Priora, Roma.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera sabato 16 marzo 2019.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

