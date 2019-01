Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 17 gennaio 2019

Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, sono sempre più attese anche perché l'estrazione del SuperEnalotto di oggi giovedì 17 gennaio 2019 rischia di finire negli annali. L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha messo in palio il montepremi più alto del mondo che oggi torna sul piatto con un jackpot ancora più ricco: nel concorso di oggi giovedì 17 gennaio 2019 in palio ben 92 milioni di euro per una sestina vincente che manca all’appello dal giugno dello scorso anno. In caso di vittoria si tratterebbe della nona vincita più alta di sempre nella storia del concorso Sisal.

Come al solito l'appuntamento con i numeri vincenti del SuperEnalotto è per le 20:00 con le estrazioni del SuperEnalotto. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 15 gennaio non ha portato in dote la sestina stellare, ma due giocatori hanno centrato il "5" a Monfalcone, in provincia di Gorizia e a Diamante, in provincia di Cosenza: bottino da 90.052,33 euro ciascuno. Centrati anche 432 '4'da 421,31 euro e tre '4 Stella' da 42.131 euro.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Milano grazie ad un fortunato giocatore che ha indovinato un terno proprio sulla ruota del capoluogo lombardo: per lui 48.750 euro, la vincita più alta per l’ultimo concorso del Lotto. A Linate un altro terno giocato sulla ruota di Palermo regala 25mila euro, mentre un terno giocato a Roma sulla ruota della Capitale regala altri 22.500 euro.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha regalato un 8 da 100mila euro a Potenza Picena, Macerata, grazie a un’estrazione frequente e a una giocata Oro. Con la versione classica del gioco invece un appassionato di Milano ha centrato un terno da 48.750 euro, giocando la combinazione 9, 42, 83 sulla ruota lombarda.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

