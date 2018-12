Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 18 dicembre 2018

Lotto e SuperEnalotto, la diretta dell'ultima estrazione è sempre più attesa man mano che il montepremi si alza e in occasione dell'ultima estrazione di oggi martedì 18 dicembre ha raggiunto un valore da capogiro.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto infatti non ha visto vincitori del primo premio e così la prima estrazione della settimana del SuperEnalotto porta in dote un jackpot da 77,9 milioni di euro, nono premio più alto di sempre nella storia del concorso.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 18 dicembre

Ecco dunque numeri vincenti del SupernEnalotto estratti oggi martedì 18 dicembre 2018

39 61 68 69 70 86

Jolly 73 Superstar 2

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi martedì 18 dicembre

Questi i numeri vincenti del Lotto nell'estrazione di oggi martedì 18 dicembre 2018

Estrazione n°151 del 18/12/2018 NAZIONALE 33 48 59 25 80 BARI 66 15 30 16 12 CAGLIARI 33 38 28 9 45 FIRENZE 52 89 83 23 53 GENOVA 1 53 10 58 88 MILANO 38 82 90 20 40 NAPOLI 88 27 18 50 7 PALERMO 80 13 24 16 74 ROMA 9 23 32 26 45 TORINO 86 81 52 28 25 VENEZIA 34 18 16 56 63

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 18 dicembre

Questi i numeri vincenti del 10eLotto nell'estrazione di oggi martedì 18 dicembre 2018

1 9 13 15 18 23 27 30 33 34 38 52 53 66 80 81 82 86 88 89

Numero Oro 66 Doppio Oro 66 15

Nell'ultima estrazione di Sabato il Lotto ha portato in dote 23.750 euro a un fortunato giocatore di Pozzuoli grazie a tre numeri giocati sulla ruota di Napoli. Premi per 20mila euro anche per tre giocatori del 10eLotto a Roma con un 7 Oro, a Milano con un 9 e a Gallarate con un 8 Doppio Oro.

La tabella seguente invece mostra i dieci maggiori ritardi attuali del gioco del Lotto per ciascuna delle 10 principali ruote: i dati sono aggiornati all'ultima estrazione di sabato 15 dicembre 2018 .

Bari Numero 66 41 23 5 72 45 69 76 88 52 Ritardo 109 77 74 62 49 47 44 41 37 36 Cagliari Numero 58 82 37 1 84 63 2 65 59 67 Ritardo 94 81 74 65 54 44 40 40 37 37 Firenze Numero 36 66 14 41 70 58 4 68 61 25 Ritardo 85 74 67 61 59 58 55 54 47 41 Genova Numero 80 36 84 69 54 35 6 22 39 55 Ritardo 116 113 72 60 52 50 45 45 45 42 Milano Numero 33 71 83 20 36 67 79 86 45 34 Ritardo 67 60 60 48 43 41 41 40 39 37 Napoli Numero 67 7 15 20 76 30 34 37 66 51 Ritardo 82 72 64 63 55 53 51 48 42 41 Palermo Numero 46 37 34 8 44 10 63 78 33 12 Ritardo 112 92 82 62 62 60 60 60 51 50 Roma Numero 42 70 75 54 49 68 52 26 79 76 Ritardo 79 63 63 59 58 55 53 52 50 46 Torino Numero 54 50 41 78 61 3 59 53 13 42 Ritardo 170 131 105 105 68 63 51 45 42 35 Venezia Numero 72 11 19 49 23 14 79 17 50 4 Ritardo 95 88 61 50 48 45 45 43 43 41

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

A Natale estrazione 'speciale'

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30.

Estrazioni di Capodanno, cambiano le date

Inoltre in occasione della festività di Capodanno 2019, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso n. 1 di martedì 1 gennaio è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 2 di giovedì 3 gennaio è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 3 di sabato 5 gennaio è posticipata a lunedì 7 gennaio.

SuperEnalotto, via all'asta

È stato pubblicato sul sito dei Monopoli di Stato il bando di gara per la concessione del Superenalotto: base d’asta di 100 milioni di euro, concessione della durata di 9 anni e un aggio per il concessionario "pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso". Il Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione scade il 5 marzo 2019 alle ore 14, mentre l’apertura delle offerte avrà luogo il 27 marzo 2019 presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Lotto, il 19 dicembre la sentenza della Corte di Giustizia

Cresce l'attesa per la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che domani mercoledì 19 dicembre emetterà la sua sentenza sulla causa promossa dalla StanleyBet sulla gara del Lotto che si è svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro.

‎Il bando venne però impugnato dalla Stanleybet che criticava una serie di aspetti, come gli elevati requisiti di solidità economica richiesti ai candidati, o l’inserimento della clausola di cessione gratuita della rete (clausola che per le scommesse era già caduta con la sentenza Laezza). Ma soprattutto la decisione di mettere a gara un’unica concessione, quando invece il servizio poteva essere affidato a più soggetti in competizione tra loro. Stanley in sostanza puntava a offrire il Lotto nella propria rete di Ctd, paragonandolo a una scommessa sull’esito delle estrazioni.

Il Tar Lazio, nell’aprile 2016, respinse in toto le argomentazioni della Stanley, ritenendo pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco la scelta di assegnare un’unica concessione. A rimettere la questione alla Corte di Giustizia è stato il Consiglio di Stato circa un anno dopo.

Lotto e supernEnalotto: il calendario delle estrazioni

Infine utile ricordare il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto del mese di dicembre 2018: